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Ankara'da sahte içki faciası! Valilik duyurdu: 33 kişi hayatını kaybetti

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 07.02.2025 10:47 Güncelleme: 07.02.2025 11:26
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Ankara’da sahte içki faciası! Valilik duyurdu: 33 kişi hayatını kaybetti

Ankara Valisi Şahin yaptığı açıklamada sahte içkiden dolayı 33 kişinin hayatını kaybettiğini, 20 kişinin ise yoğun bakımda olduğunu duyurdu. Sahte içkiye yönelik 32 kişiye işlem yapılırken 13 kişinin tutuklandığı kaydedildi.

Ankara Valisi Şahin yaptığı açıklamada sahte içkiden dolayı 33 kişinin hayatını kaybettiğini, 20 kişinin ise yoğun bakımda olduğunu duyurdu.

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Ankara’da sahte içki faciası! Valilik duyurdu: 33 kişi hayatını kaybetti Ankara’da sahte içki faciası! Valilik duyurdu: 33 kişi hayatını kaybetti Ankara’da sahte içki faciası! Valilik duyurdu: 33 kişi hayatını kaybetti
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