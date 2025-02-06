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Başkan Erdoğan deprem bölgesine gidecek

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 06.02.2025 09:17
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Başkan Erdoğan deprem bölgesine gidecek

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Adıyaman Gençlik ve Spor Müdürlüğü Spor Salonu'nda, 'Bir Oluruz 6 Şubat Depremleri Anma Programı'na katılacak.

Kahramanmaraş merkez üssü olmak üzere 6 Şubat tarihinde meydana gelen, asrın felaketi olarak adlandırılan depremlerin üzerinden iki yıl geçti.

53 bin 537 kişi hayatını kaybetti, 107 bin 213 kişi de yaralandı. Toplam 120 bin kilometre karelik alanda 14 milyon vatandaşın doğrudan etkilendiği depremler, 11 il, 124 ilçe, 6 bin 929 köy ile mahallede ağır yıkımlara yol açtı.

Deprem sonrası devlet-millet el ele yaralar sarıldı, sarılmaya da devam ediyor.

Fotoğraf: AAFotoğraf: AA

BAŞKAN ERDOĞAN DEPREM BÖLGESİNE GİDECEK

Başkan Erdoğan, 6 Şubat depremlerinin 2'nci yılında "Bir Oluruz 6 Şubat Depremleri Anma Programı"na katılmak üzere depremden etkilenen illerden Adıyaman'a gidecek.

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Başkan Erdoğan deprem bölgesine gidecek Başkan Erdoğan deprem bölgesine gidecek Başkan Erdoğan deprem bölgesine gidecek

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