Başkan Erdoğan deprem bölgesine gidecek
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Adıyaman Gençlik ve Spor Müdürlüğü Spor Salonu'nda, 'Bir Oluruz 6 Şubat Depremleri Anma Programı'na katılacak.
Kahramanmaraş merkez üssü olmak üzere 6 Şubat tarihinde meydana gelen, asrın felaketi olarak adlandırılan depremlerin üzerinden iki yıl geçti.
53 bin 537 kişi hayatını kaybetti, 107 bin 213 kişi de yaralandı. Toplam 120 bin kilometre karelik alanda 14 milyon vatandaşın doğrudan etkilendiği depremler, 11 il, 124 ilçe, 6 bin 929 köy ile mahallede ağır yıkımlara yol açtı.
Deprem sonrası devlet-millet el ele yaralar sarıldı, sarılmaya da devam ediyor.
BAŞKAN ERDOĞAN DEPREM BÖLGESİNE GİDECEK
Başkan Erdoğan, 6 Şubat depremlerinin 2'nci yılında "Bir Oluruz 6 Şubat Depremleri Anma Programı"na katılmak üzere depremden etkilenen illerden Adıyaman'a gidecek.
Daha Fazla Gör
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- YKS başvuruları ne zaman: Başvuru kılavuzu yayınlandı mı? 2025 YKS başvuru ekranı
- 6 Şubat depremi anma mesajları 2025 | Unutmadık, Unutmayacağız! 6 Şubat depremi uzun ve kısa taziye mesajları
- 6 Şubat depremi saat kaçta meydana geldi? 6 Şubat 2023 depreminde kaç il etkilendi, kaç kişi vefat etti?
- İstanbullular dikkat: Kutup soğukları geldi! Kuvvetli kar yağışı ve fırtına… Meteoroloji 17 ili peş peşe uyardı
- Doğasında asalet var: Hiç kimseyle ilgilenmeyen 3 burç
- Hurda yasası hangi araçları kapsıyor? İşte marka ve modeller
- Yumurtanın rengi besin değerini etkiliyor mu? Sarı mı, turuncu mu daha sağlıklı?
- En çok altın rezervine sahip ülkeler belli oldu! Suudi Arabistan, İngiltere... Türkiye kaçıncı sırada?
- Şişme mont nasıl yıkanır? Doğru yıkama yöntemleri ile uzun ömürlü kullanmanın sırrı
- 5 Şubat doğumlulara özel astrolojik rehber! Yeni yılınız neler getirecek?
- Geleneksel aşkın peşinde olan burçlar: Onlar eski tarzda aşka inanıyor
- Tarım ve Hayvancılık Destek Paketi Başvuru 2025 | Şartları neler, ne kadar ödenecek?