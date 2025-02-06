Başkan Erdoğan deprem bölgesine gidecek

Kahramanmaraş merkez üssü olmak üzere 6 Şubat tarihinde meydana gelen, asrın felaketi olarak adlandırılan depremlerin üzerinden iki yıl geçti.

53 bin 537 kişi hayatını kaybetti, 107 bin 213 kişi de yaralandı. Toplam 120 bin kilometre karelik alanda 14 milyon vatandaşın doğrudan etkilendiği depremler, 11 il, 124 ilçe, 6 bin 929 köy ile mahallede ağır yıkımlara yol açtı.

Deprem sonrası devlet-millet el ele yaralar sarıldı, sarılmaya da devam ediyor.