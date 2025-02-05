Hakimler ve Savcılar Kurulu atama kararları Resmi Gazete’de

Son dakika... Hakimler ve Savcılar Kuruluna ait atama kararları Resmi Gazete'de yayımlandı.



Adli yargı hakim ve Cumhuriyet savcısı adaylarının, Häkimler ve Savcılar Kurulunca 30.01.2025 tarihinde yapılan ad çekme sonucuna göre, 2802 sayılı Hakimler ve Savcılar Kanununun 13. maddesi gereğince atanmalarına ilişkin kararname aşağıda gösterilmiştir

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