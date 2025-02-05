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Bakan Fidan'dan Trump'ın Gazze'deki sürgün planına tepki: Kabul edilemez

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 05.02.2025 11:12 Güncelleme: 05.02.2025 12:19
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Bakan Fidan’dan Trump’ın Gazze’deki sürgün planına tepki: Kabul edilemez

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan katıldığı Anadolu Ajansı Editör Masası programında Türkiye'nin dış politika gündemini ve uluslararası alandaki son gelişmeleri değerlendirdi. Terörle mücadele konusunda kararlılık vurgusu yapan Bakan Fidan bu konuda hiç kimseden icazet almayacaklarını belirtti. Başkan Erdoğan ile Suriye Cumhurbaşkanı Şara arasında gerçekleşen görüşmeyi de yorumlayan Bakan Fidan Şara'nın kafasının son derece net olduğunu ve Suriye'nin YPG'yi ülkesinden temizleyeceğini vurguladı. Öte yandan Bahçeli'nin İmralı çıkışını da değerlendiren Bakan Fidan 'Asıl milliyetçilik ortaya konan bu tavırdır' dedi. Trump'ın Gazze'deki sürgün planını da yorumlayan Fidan Netanyahu'nun savaşı yeniden başlatabileceğinin altını çizdi.

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan katıldığı Anadolu Ajansı Editör Masası programında Türkiye'nin dış politika gündemini ve uluslararası alandaki son gelişmeleri değerlendirdi.

"TRUMP'IN GAZZE AÇIKLAMASI KABUL EDİLEMEZ"

İşte Bakan Fidan'ın açıklamaları:

ERDOĞAN-ŞARA GÖRÜŞMESİ

Dünkü ziyaret önemli bir ziyaretti. Ahmed Şara ikinci ziyaretini Türkiye'ye yaptı, ilk ziyaretini Suudi Arabistan'a yapmıştı. Suriye'nin yeniden ayağa kaldırılması konusunda Türkiye neler yapabilir, sınır güvenliği, ticaret başta olmak üzere birçok konu da ele alındı. Terörle mücadele başta olmak üzere verimli bir görüşme oldu.

Başkan Erdoğan ve Suriye Cumhurbaşkanı Şara (AA)Başkan Erdoğan ve Suriye Cumhurbaşkanı Şara (AA)

"ŞARA VE EKİBİNİN PKK YPG KONUSUNDA KAFASI SON DERECE NET"

Türkiye çok çok güçlü bir ülke. Uzun yıllardır savunma sanayine ciddi yatırımlar yapıldı. Diplomasi alanında, askeri alanda inanılmaz ilerlemeler kaydedildi. Bizim canımızı sıkanlar sınırlarımızın ötesinden başlayan sorunlar. Şara'dan en önemli beklentimiz kendi ülkesindeki soruları çözmesi ve Türkiye için tehdit eden konulara vaziyet etmesi.

Şara'nın ziyaretinde PKK'YPG'ye karşı atılacak adımlar ele alındı. Silahlı bir tehdidin olup olmadığı bizim için önemli bir konu. Sayın Şara'nın PKK/YPG konusunda kafasının son derece net olduğunu gördüm. Bu netlik Türkiye'nin güvenlik ihtiyaçlarını tatmin edecek düzeyde.

AHMED ŞARA ZİYARETİNİN PERDE ARKASI!


Suriye'de bir milli bütünlük olacak. Hiç kimse dışlanmamalı, kapsayıcı bir yönetim sağlanmalı. Suriye yönetiminin gündeminde federasyon ya da özerklik benzeri düşünceler yok.

MİT Başkanı İbrahim Kalın, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ve Suriye Cumhurbaşkanı Şara (AA)MİT Başkanı İbrahim Kalın, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ve Suriye Cumhurbaşkanı Şara (AA)

"TERÖRSÜZ TÜRKİYE HEDEFİNDE HASSASIZ"

Hiç kimseden icazet beklemeden sadece ülkenin lehine, ülkenin bağımsız kararıyla bu kavgayı verebilmek fevkalade önemli.Önceliğimiz her türlü yöntemi kullanarak terörle mücadele etmek. Hiçbir şeyi şansa bırakma lüksümüz yok. Terörsüz Türkiye hedefinde hassasız. Önceliğimiz daima terörle mücadele. Teröre zemin kazandırmamak için gereken tüm adımları atıyoruz.

"BAHÇELİ BİR RİSK ÜSTLENDİ"

Bahçeli'nin çağrısını çok değerli buluyorum. Büyük bir risk üstlendi, ülkenin menfaati için fedakarlık yapılması örneğiyle karşı karşıyayız. Sayın Bahçeli'nin açıklamaları terörün altındaki halının çekilmesi açısından çok önemli.

Bakan Fidan MHP lideri Bahçeli'nin İmralı çıkışını değerlendirdi (İHA)Bakan Fidan MHP lideri Bahçeli'nin İmralı çıkışını değerlendirdi (İHA)

"ABD YPG'YE VERDİĞİ DESTEĞİ KESMELİ"

Bunu dün Suriyeli misafirlerimiz ile görüştük. Yeni yönetiminin atamaları yeni bitti, Trump yönetimi bir karar verme aşamasında. Umarız burada isabetli bir karar verilir ve yolumuza devam ederiz: Bizim beklentimiz ABD'nin YPG'ye verdiği desteği kesmesi.

"SURİYE PKK'LILARI YA GERİ GÖNDERECEK YA DA İMHA EDECEK"

Hapishaneler konusunda da konuştuk dün. Şara'nın burada da düşünceleri net, hapishaneleri kontrol alabilecek kapasitesi ve iradesi var. Suriye devleti kendi milli bütünlüğünü sağlamak için çeşitli ülkelerden gelmiş bütün PKK'lıları ya geri gönderecek ya da imha edecek.

"IRAK PKK KONUSUNDA BİR NOKTAYA GELDİ"

Bir ülkenin kabulü ne olursa olsun pratikte attığı adım önemli. Irak'ın belli bir noktaya geldiğini görüyoruz. Bağdat'taki siyaset PKK meselesini Türkiye ile ilgili bir sorun olarak görüyordu. Biz yürüttüğümüz diplomasiyle bir farkındalık oluşmasını sağladık.

"TRUMP'IN GAZZE AÇIKLAMASI KABUL EDİLEMEZ"

TRUMP'IN GAZZE'DE SÜRGÜN PLANI

Bu kabul edilemez bir konu. Filistin meselesi tam da bu nedenden dolayı başladı. Bu ne bölgenin ne bizim kabul edeceğimiz bir şey değil, abesle iştigal. Filistinlilerin Gazze'den çıkarılması tartışmaya bile açılamaz.

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Bakan Fidan’dan Trump’ın Gazze’deki sürgün planına tepki: Kabul edilemez Bakan Fidan’dan Trump’ın Gazze’deki sürgün planına tepki: Kabul edilemez Bakan Fidan’dan Trump’ın Gazze’deki sürgün planına tepki: Kabul edilemez
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