Bakan Fidan’dan Trump’ın Gazze’deki sürgün planına tepki: Kabul edilemez

Bakan Fidan MHP lideri Bahçeli'nin İmralı çıkışını değerlendirdi (İHA)



"ABD YPG'YE VERDİĞİ DESTEĞİ KESMELİ"



Bunu dün Suriyeli misafirlerimiz ile görüştük. Yeni yönetiminin atamaları yeni bitti, Trump yönetimi bir karar verme aşamasında. Umarız burada isabetli bir karar verilir ve yolumuza devam ederiz: Bizim beklentimiz ABD'nin YPG'ye verdiği desteği kesmesi.

"SURİYE PKK'LILARI YA GERİ GÖNDERECEK YA DA İMHA EDECEK"

Hapishaneler konusunda da konuştuk dün. Şara'nın burada da düşünceleri net, hapishaneleri kontrol alabilecek kapasitesi ve iradesi var. Suriye devleti kendi milli bütünlüğünü sağlamak için çeşitli ülkelerden gelmiş bütün PKK'lıları ya geri gönderecek ya da imha edecek.

"IRAK PKK KONUSUNDA BİR NOKTAYA GELDİ"

Bir ülkenin kabulü ne olursa olsun pratikte attığı adım önemli. Irak'ın belli bir noktaya geldiğini görüyoruz. Bağdat'taki siyaset PKK meselesini Türkiye ile ilgili bir sorun olarak görüyordu. Biz yürüttüğümüz diplomasiyle bir farkındalık oluşmasını sağladık.

TRUMP'IN GAZZE'DE SÜRGÜN PLANI

Bu kabul edilemez bir konu. Filistin meselesi tam da bu nedenden dolayı başladı. Bu ne bölgenin ne bizim kabul edeceğimiz bir şey değil, abesle iştigal. Filistinlilerin Gazze'den çıkarılması tartışmaya bile açılamaz.