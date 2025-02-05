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Lübnan sınırında 3 Türk vatandaşı İsrail tarafından öldürülmüştü! Soruşturma başlatıldı

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 05.02.2025 10:20 Güncelleme: 05.02.2025 10:52
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Lübnan sınırında 3 Türk vatandaşı İsrail tarafından öldürülmüştü! Soruşturma başlatıldı

Lübnan’dan İsrail’e geçmeye çalışırken İsrail ordusu tarafından düzenlenen hava saldırısı sonucunda 3 Türk vatandaşının öldürülmesiyle ilgili Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca re’sen soruşturma başlatıldı.

İşgalci İsrail'in Gazze'de başlattığı ve Orta Doğu'ya yayılan soykırımı bitmek bilmiyor.

Fotoğraf: AA Fotoğraf: AA

Başsavcılıktan yapılan açıklamada, Lübnan'dan İsrail'e geçmeye çalışırken İsrail ordusu tarafından düzenlenen hava saldırısı sonucunda 3 Türk vatandaşının öldürülmesiyle ilgili re'sen soruşturma başlatıldığı bildirildi.

Açıklamada, "Cenazeler ülkemize gönderilmiş olup nüfusa kayıtlı olduğu illerde otopsi işlemleri devam etmektedir. Otopsi işlemlerinin tamamlanmasına müteakiben evrakın Cumhuriyet başsavcılığımıza gönderilmesi, ilgili Cumhuriyet başsavcılıklarından istenmiştir." ifadelerine yer verildi.

Lübnan sınırında 3 Türk vatandaşı İsrail tarafından öldürülmüştü | Fotoğraf: XLübnan sınırında 3 Türk vatandaşı İsrail tarafından öldürülmüştü | Fotoğraf: X

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Lübnan sınırında 3 Türk vatandaşı İsrail tarafından öldürülmüştü! Soruşturma başlatıldı Lübnan sınırında 3 Türk vatandaşı İsrail tarafından öldürülmüştü! Soruşturma başlatıldı Lübnan sınırında 3 Türk vatandaşı İsrail tarafından öldürülmüştü! Soruşturma başlatıldı

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