Lübnan sınırında 3 Türk vatandaşı İsrail tarafından öldürülmüştü! Soruşturma başlatıldı
Lübnan’dan İsrail’e geçmeye çalışırken İsrail ordusu tarafından düzenlenen hava saldırısı sonucunda 3 Türk vatandaşının öldürülmesiyle ilgili Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca re’sen soruşturma başlatıldı.
İşgalci İsrail'in Gazze'de başlattığı ve Orta Doğu'ya yayılan soykırımı bitmek bilmiyor.
Başsavcılıktan yapılan açıklamada, Lübnan'dan İsrail'e geçmeye çalışırken İsrail ordusu tarafından düzenlenen hava saldırısı sonucunda 3 Türk vatandaşının öldürülmesiyle ilgili re'sen soruşturma başlatıldığı bildirildi.
Açıklamada, "Cenazeler ülkemize gönderilmiş olup nüfusa kayıtlı olduğu illerde otopsi işlemleri devam etmektedir. Otopsi işlemlerinin tamamlanmasına müteakiben evrakın Cumhuriyet başsavcılığımıza gönderilmesi, ilgili Cumhuriyet başsavcılıklarından istenmiştir." ifadelerine yer verildi.
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