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Başkan Erdoğan ortak basın toplantısında konuştu: Gazze’de ateşkes korunmalı

Başkan Erdoğan ortak basın toplantısında konuştu: Gazze'de ateşkes korunmalı

ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Giriş: 05.02.2025 21:13
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, bugün Ankara'da Almanya Cumhurbaşkanı Frank-Walter Steinmeier ile bir araya geldi. Görüşme sonrası Başkan Erdoğan Almanya Cumhurbaşkanı ile Ortak Basın Toplantısında önemli açıklamalarda bulundu. Başkan Erdoğan görüşmede terörle mücadelenin de ele alındığını vurgulayarak önemli mesajlar verdi. Gazze ve Suriye hakkında da konuşan Başkan Erdoğan 'Gazze'de ateşkes korunmalı. Gazze'de iki devletli çözümü destekliyoruz. Suriye'de de kalıcı barış ve huzur hepimizin arzusu. Almanya'nın da çabalarımızı destekleyeceğini umuyorum' dedi.
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Başkan Erdoğan ortak basın toplantısında konuştu: Gazze’de ateşkes korunmalı
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