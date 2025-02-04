Şara’nın PKK çıkışı Sözcü’yü rahatsız etti: Türkiye aleyhine gösterme çabası...

Suriye Cumhurbaşkanı Ahmed Şara (AA)

SÖZCÜ ŞARA'NIN ÇIKIŞINDAN RAHATSIZ OLDU

Görüşmede, PKK ve DEAŞ gibi terör örgütlerinin Suriye topraklarından atılması en önemli gündem maddesi olacak. Şara'nın ziyaret öncesi yaptığı, "PKK'nın Suriye topraklarında barınamayacağına dair taahhütte bulunduk." sözleri de bu konuda Türkiye'nin kararlılığını ve kırmızı çizgisini net şekilde ortaya koydu.

Ancak Şara'nın açıklaması Sözcü Gazetesi'ni rahatsız etti. Sözcü, Ahmed Şara'nın bu sözlerini, 'Ziyaret öncesi şok çıkış' olarak okuyucularına duyurdu. Terör örgütünün Suriye'den atılması konusundaki kararlılığın, 'Şok çıkış' olarak paylaşılması büyük tepki çekti.