Şara'nın PKK çıkışı Sözcü'yü rahatsız etti: Türkiye aleyhine gösterme çabası...
Suriye Cumhurbaşkanı Ahmed Şara, Başkan Recep Tayyip Erdoğan ile görüşmek üzere Ankara'ya geliyor. Görüşme öncesinde açıklamalarda bulunan Şara, 'Türkiye’ye, PKK’nın Suriye topraklarında barınamayacağı konusunda taahhütte bulunduk.' ifadelerini kullandı. Bu açıklama, Türkiye'nin Suriye'deki etkin rolünü bir kez daha gözler önüne sererken, Sözcü Gazetesi bu durumu farklı yorumladı.. Sözcü, Şara’nın PKK konusunda Türkiye’ye verdiği taahhüdü “Ankara ziyareti öncesi şok çıkış” olarak nitelendirerek, sözlerin geniş yankı uyandırdığını belirtti. Sözcü’nün, bu açıklamayı Türkiye’nin aleyhine bir gelişme gibi yansıtması tepki çekti.
Suriye'de rejimin devrilmesinin ardından düzen yavaş yavaş kuruluyor. Suriye Cumhurbaşkanı olarak göreve gelen Ahmed Şara, Türkiye'de Başkan Recep Tayyip Erdoğan ile görüşecek.
MASADA TERÖRÜN BİTMESİ VAR
Suriye'deki düzenin tesisi, bölgedeki son durum ve terör örgütlerinin Suriye'deki varlıklarının sonlandırılması gibi konular masada yer alıyor. Bu konuların içinde hiç kuşkusuz en öne çıkanı ise terör örgütü YPG/PKK ve DEAŞ'ın Suriye'den atılması...
SÖZCÜ ŞARA'NIN ÇIKIŞINDAN RAHATSIZ OLDU
Görüşmede, PKK ve DEAŞ gibi terör örgütlerinin Suriye topraklarından atılması en önemli gündem maddesi olacak. Şara'nın ziyaret öncesi yaptığı, "PKK'nın Suriye topraklarında barınamayacağına dair taahhütte bulunduk." sözleri de bu konuda Türkiye'nin kararlılığını ve kırmızı çizgisini net şekilde ortaya koydu.
Ancak Şara'nın açıklaması Sözcü Gazetesi'ni rahatsız etti. Sözcü, Ahmed Şara'nın bu sözlerini, 'Ziyaret öncesi şok çıkış' olarak okuyucularına duyurdu. Terör örgütünün Suriye'den atılması konusundaki kararlılığın, 'Şok çıkış' olarak paylaşılması büyük tepki çekti.
"ŞOK ÇIKIŞ" OLARAK YORUMLADILAR
Türkiye'nin lehine ve güvenlik perspektifine uygun bu sözler Sözcü Gazetesi'ni rahatsız etti. Sözcü, Ahmed Şara'nın ziyareti öncesi yaptığı bu açıklamayı, "Ankara ziyareti öncesi şok çıkış: Türkiye'ye söz verdik" şeklinde bir başlık ile duyurdu.
Sözcü'nün rahatsız tavrı haberin içinde de devam etti. Haberin girişinde, Ankara ziyareti öncesinde kritik mesajlar veren Şara, "Türkiye'ye PKK'nın Suriye topraklarında barınamayacağına dair taahhütte bulunduk." ifadelerini kullandı.
Şara'nın bu açıklaması "İki ülke arasındaki ilişkilerin yeniden şekillendiği bir dönemde büyük yankı uyandırdı." şeklinde ifadeler yer aldı. Türkiye'nin kırmızı çizgisi olan terör örgütlerinin Suriye'den atılması ile ilgili Ahmed Şara'nın destek açıklamasının 'Büyük yankı uyandıran' kısmının ne olduğu merak edilirken, Sözcü'nün haberi büyük tepki çekti.
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