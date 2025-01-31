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Yayın ihlallerine kısıtlama! RTÜK'ten Halk TV'ye bilirkişi cezası | Tele 1 NOW TV ve Sözcü TV de listede...

ahaber.com.tr Haber Merkezi
AA
Giriş: 31.01.2025 20:08 Güncelleme: 31.01.2025 21:03
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Yayın ihlallerine kısıtlama! RTÜK’ten Halk TV’ye bilirkişi cezası | Tele 1 NOW TV ve Sözcü TV de listede...

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun hedef gösterdiği bilirkişi ile yapılan telefon görüşmesini kayda alıp yayınlayan Halk TV'ye soruşturma başlatılmıştı. Yaşanan gelişme sıcaklığını korurken Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK), kural ihlali nedeniyle 6 televizyon kanalı ve 1 dijital platform yayıncısına yaptırım uyguladı. Bu kapsamda, 'Neden Sonuç' adlı programda, bilirkişi olarak görev yapan kişinin telefon görüşmesinin rızası dışında yayımlanması nedeniyle Halk TV'ye üst sınırdan para cezası verildi.

Ekrem İmamoğlu'nun düzenlediği basın toplantısında ismi geçen bilirkişi ile yapılan telefon görüşmesini izinsiz kayda alıp, hedef getirmek amacıyla yayınlayan Barış Pehlivan ve Halk TV hakkında soruşturma başlatılmıştı.

Barış Pehlivan (Fotoğraf: ahaber.com.tr arşiv)Barış Pehlivan (Fotoğraf: ahaber.com.tr arşiv)

Gözaltına alınan Pehlivan'ın savcılık ifadesinde, konuşmanın kanalın yöneticisi Kürşat Oğuz tarafından alındığını ve kayıt alınırken yayınlanacağını bilmediğini iddia etti. Seda Selek ve Serhan Asker yurtdışına çıkış yasağı ve haftada bir imza atma adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Yaşanan olay sıcaklığını korurken RTÜK'ten yapılan açıklamaya göre, "Neden Sonuç" adlı programda, bilirkişi olarak görev yapan kişinin telefon görüşmesinin rızası dışında yayımlanması nedeniyle Halk TV'ye üst sınırdan para cezası verildi.

(Fotoğraf: AA)(Fotoğraf: AA)

Bolu Kartalkaya'daki otel yangınıyla ilgili yayınları nedeniyle Tele 1, NOW TV ve Sözcü TV'ye de üst sınırdan para cezası uygulandı.

Dijital platform Netflix'te yayınlanan "Teen Titans Go" adlı programı değerlendiren RTÜK, Netflix'e üst sınırdan para cezası ve "katalogdan çıkarma" müeyyidesi uyguladı.

(Fotoğraf: ahaber.com.tr arşiv)(Fotoğraf: ahaber.com.tr arşiv)

Tele 1'de Musa Özuğurlu'nun sanatçı Ferdi Tayfur'a yönelik, "Müzikal açıdan baktığımız zaman berbattı." sözlerine üst sınırdan idari ceza verildi.

TV8'deki "Survivor" adlı programa da şiddeti artırdığı gerekçesiyle üst sınırdan para cezası uygulandı.

Tanıtım ve satış yaptığı belirlenen Kanal Ege'nin ise halk sağlığını ihlal ettiği gerekçesiyle yayın lisansının iptal edilmesi kararına varıldı.

(Fotoğraf: AA)(Fotoğraf: AA)

RTÜK, NAM Televizyon ve Reklamcılık adlı bir yayın şirketinin, "NOW TV" logosuna ilişkin, Türk Patent ve Marka Kurumuna marka benzerliği nedeniyle yaptığı itirazı da değerlendirdi.

Türk Patent ve Marka Kurumunun, "markalar arasında ilişkilendirilme dahil karıştırılma ihtimalinin bulunduğu" sonucuna ulaşıp itirazı yerinde bulması üzerine Huzur Radyo TV'nin "NOW" ibareli marka tescil başvurusunun reddine karar verildi.

RTÜK, "NOW" logosunun değiştirilmesi için kuruluşa 30 gün süre tanıdı.

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Yayın ihlallerine kısıtlama! RTÜK’ten Halk TV’ye bilirkişi cezası | Tele 1 NOW TV ve Sözcü TV de listede... Yayın ihlallerine kısıtlama! RTÜK’ten Halk TV’ye bilirkişi cezası | Tele 1 NOW TV ve Sözcü TV de listede... Yayın ihlallerine kısıtlama! RTÜK’ten Halk TV’ye bilirkişi cezası | Tele 1 NOW TV ve Sözcü TV de listede...
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