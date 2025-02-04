Özgür Özel DHKP-C sloganı ile A Haber’i tehdit etti: A Haber sen de kurtulamazsın tek başına

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, partisinin grup toplantısının ardından gazetecilerin sorularını yanıtlamak üzere meclis koridorlarında açıklamalarda bulundu. Ancak, toplantı sonrası Özel' A Haber'i DHKP-C sloganıyla tehdit etti.

Gazetecinin, CHP'nin Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş ile ilgili sorduğu soruya, " A Haber sen de kurtulamazsın tek başına. Ya hep beraber, ya hiçbirimiz" şeklinde cevap veren Özgür Özel, dikkatleri bir kez daha üzerine çekti.

DHKP-C'NİN SLOGANI: 'YA HEP BERABER, YA HİÇBİRİMİZ'

'Ya hep beraber, ya hiçbirimiz' sloganı, Türkiye'nin terörle mücadele tarihinde çokça gündeme gelmiş bir ifadedir. Bu slogan, özellikle 2015 yılında Çağlayan Adliyesi'nde savcı Mehmet Selim Kiraz'ın DHKP-C terör örgütü tarafından şehit edilmesinin ardından kullanılmıştır. Adliye önünde DHKP-C üyeleri bu ifadeyi tekrar etmiş, bir sokak çağrısında bulunmuştu.

Terör örgütü DHKP-C sloganı ( Ahaber.com.tr)

Aynı sloganı geçtiğimiz günlerde sözde CHP'li İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'na destek vermek için Çağlayan Adliyesi'ne gelen grup tekrarlamıştı.

AK Parti İzmir Milletvekili Şebnem Bursalı (X)

"NEDİR BU A HABER TAKINTISI"

Özgür Özel'in bu açıklamaları sosyal medyada infiale yol açtı. AK Parti İzmir Milletvekili Şebnem Bursalı, sosyal medya hesabından Özgür Özel'in açıklamalarına sert bir tepki gösterdi. Bursalı, "İşi soru sormak olan bir gazeteciye sırf soru sordu diye 'Kurtulamayacaksın' demek neyin hesabıdır? Nedir bu A Haber takıntısı Sayın Özgür Özel?" diyerek, hem gazeteciliğin özgürlüğüne sahip çıkmayı hem de siyasetçilerin diline dikkat etmeleri gerektiğini vurguladı.

Cemal Enginyurt (X)

CEMAL ENGİNYURT'UN DHKP-C SLOGANI İLE CHP'YE KATILDI

Demokrat Parti'den istifa eden İstanbul Milletvekili Cemal Enginyurt, Özgür Özel'in DHKP-C'ye ait bir sloganı kullandıktan sonra sosyal medya üzerinden benzer bir paylaşım yaptı. Enginyurt, "Kurtuluş yok tek başına; ya hep beraber, ya hiçbirimiz. Birleşe birleşe kazanacağız, direnerek kazanacağız" şeklinde bir tweet atarak, DHKP-C terör örgütünün sıkça kullandığı sloganı yeniden gündeme taşıdı.