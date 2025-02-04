Özgür Özel DHKP-C sloganı ile A Haber’i tehdit etti: Ya hep beraber, ya hiçbirimiz!

Özgür Özel, CHP Grup Toplantısı sonrasında A Haber’i DHKP-C terör örgütü tarafından kullanılan bir sloganla tehdit etti. "Ya hep beraber, ya hiçbirimiz" sözleri, 2015 yılında Savcı Mehmet Selim Kiraz’ın şehit edilmesinde kullanılan terörist dilini tekrar gündeme taşıdı. Özel’in açıklaması, hem A Haber’e yönelik bir tehdit olarak algılandı hem de geçmişteki terörist eylemleri hatırlatan bir mesaj olarak büyük tepki topladı. Bu açıklama, siyasetin dili ve kullanılan söylemlerin ne denli tehlikeli olabileceğini bir kez daha gözler önüne serdi.

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