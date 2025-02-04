Emine Erdoğan Şara'nın eşi ile görüştü! "Suriye halkının yanıdayız"
Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan Suriye Geçici Hükümeti Ahmed Şara'nın eşi Latife El Durubi ile görüştü. Görüşmeye Emine Erdoğan, görüşmeye ilişkin Suriye halkına destek verdiklerini belirterek 'İnsani yardımlar, toplumsal dayanışma, kadınların güçlendirilmesi ve eğitimin rolü gibi birçok önemli konuyu konuşma fırsatı bulduk. Suriye’nin yeniden inşası ve yaraların sarılma sürecinde eskiden olduğu gibi bugün de Suriye halkının yanında olduğumuzu belirttim.' dedi.
Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan ise Suriye Geçici Hükümeti Ahmed Şara'nın eşi Latife El Durubi ile bir araya geldi.
Emine Erdoğan, Suriye Geçici Hükümeti Ahmed Şara'nın eşi Latife El Durubi ile görüşmesine dair sosyal medya hesabından paylaşım yaptı.
Emine Erdoğan, paylaşımında şu ifadeleri kullandı:
"Bugün ülkemize resmi ziyarette bulunan Suriye Arap Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı'nın değerli eşi Latife El Durubi Hanımefendi'yi ağırlamaktan büyük mutluluk duydum.
"SURİYE HALKININ YANINDAYIZ"
İnsani yardımlar, toplumsal dayanışma, kadınların güçlendirilmesi ve eğitimin rolü gibi birçok önemli konuyu konuşma fırsatı bulduk. Bilhassa, dünyanın her yerinde savaştan en çok zararı gören kadın ve çocuklar için birlikte atabileceğimiz adımları görüştük.
Suriye'nin yeniden inşası ve yaraların sarılma sürecinde eskiden olduğu gibi bugün de Suriye halkının yanında olduğumuzu belirttim. Barış ve istikrarın hâkim olduğu bir geleceğin ortak bir çabanın eseri olduğuna inanıyor, bu yolda atılacak her adımın bölge halkı için kalıcı bir umut olmasını temenni ediyorum."
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