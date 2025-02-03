Türkiye'nin en uzun menzilli balistik füzesi Tayfun'dan 3. test atışı!
Türkiye’nin yerli balistik füzesi Tayfun’un Rize-Artvin Havalimanı'ndan 3. kez test atışı gerçekleştirildi. Tayfun Kısa Menzilli Balistik Füze Sistemi'nin test atışı, saat 12.37'de bölgeden gerçekleştirildi. Atış sorunsuz tamamlandı.
Türkiye'nin şu ana kadarki en uzun menzilli füzesi Tayfun'un yeni test atışı Rize'de gerçekleştirildi. Rize-Artvin Havalimanı ve çevresinde test atışı öncesinde geniş güvenlik önlemleri alındı.
3. TEST ATIŞI BAŞARILI!
Tayfun Kısa Menzilli Balistik Füze Sistemi'nin test atışı, saat 12.37'de bölgeden gerçekleştirildi. Atış sorunsuz tamamlandı.
ROKETSAN tarafından geliştirilen Tayfun'un test atışı, Rize-Artvin Havalimanı'ndan 18 Ekim 2022 ve 23 Mayıs 2023'te de gerçekleştirilmişti.
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Başkan Erdoğan, 800 kilometre menzilli füze stokunun arttırılacağını ve 2000 kilometre menzilli füze geliştirme çalışmalarının hızlandırılacağını açıklamıştı.