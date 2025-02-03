ABB’den zam üstüne zam! Halk ekmek ücretine yüzde 25’lik artış

ABB'den halk ekmeğe yüzde 25 oranında zam yapıldı (ahaber.com.tr)

HALK EKMEK FİYATLARINDA CİDDİ ARTIŞ

Ankara Halk Ekmek, 250 gram ekmeği vatandaşlara 8 TL'den satışa sunuyordu yapılan zam ile yeni fiyat ise 10 TL'ye yükseldi. Bugünden itibaren halk ekmeğine yüzde 25 oranında zam yapılmış oldu. Yavaş, 2019 yılında göreve geldiğinde ekmek 0.75 kuruştan satılırken, yapılan yüzde 25'lik son zamla başkentte Halk Ekmek 10 TL'den satılmaya başlandı. Yavaş'ın 5 yıl içinde ekmeğe yüzde 1233 zam yaptığı görüldü.

HİZMET KALEMLERİNDE ZAM

Geçtiğimiz günlerde CHP'li ABB yönetimi tarafından suya yüzde 35 oranında zam yapılmıştı. Suyun metreküp fiyatı 50.92 TL'ye yükselirken su fiyatı 10 kat artmış oldu. Mansur Yavaş'ın Allah'ın suyundan para kazanılmaz" demesinin ardından belediyenin tüm hizmet kalemlerine de zam yapıldı.

Buna göre otopark ücretlerinden düğün salonuna, ilan ve reklam ücretlerinden inşaat atıkları döküm ve takip bedeline kadar pek çok kalemde ciddi oranda zam uygulandı. ABB tarafından yapılan zamlarla minibüs otopark ücretlerine yüzde 55, düğün salonu ücretlerine yüzde 70, nikah ücretlerine yüzde 70, ilan ve reklam ücretlerine yüzde 100, aile yaşam merkezi üyelik ücretlerine yüzde 100, beton lahit ve toprak mezar ücretlerine yüzde 160, inşaat atıkları döküm ve takip bedeline yüzde 233, harita onayı ve asgari mesafe ölçümü ücretlerine yüzde 234, kent onarımı için usta çalıştırma ücretine yüzde 252 ve yol süpürme aracı çalıştırma ücretine yüzde 497 oranında zam uygulandı.