ABB'den zam üstüne zam! Halk ekmek ücretine yüzde 25'lik artış
CHP'li Ankara Büyükşehir Belediyesi Başkanı (ABB) Mansur Yavaş'ın 2025 yılına zamlarla girmesi hız kesmeden devam ediyor. ABB'deki bütün hizmet kalemlerine yapılan zamların ardından belediyeye ait otoparkların ücretlerinin 200 TL'ye çıkarılması ile birlikte son olarak Halk Ekmek fiyatlarına da zam geldi. Bugünden itibaren Ankara'da Halk Ekmek yüzde 25'lik zam oranıyla 8 TL'den 10 TL'ye yükseldi.
CHP'li Ankara Büyükşehir Belediyesi Başkanı (ABB) Mansur Yavaş, seçim öncesinde sıraladığı "ucuz şehir" vaadi yaptığı zamlarla hayal oldu. Başkentte yapılan zamlar Türkiye'nin en pahalı hizmet veren şehirlerinden biri haline gelirken, Ankara'da su ve ulaşım ücretleri de 30 büyükşehir arasında en pahalı 3 şehir arasına girdi.
HALK EKMEK FİYATLARINDA CİDDİ ARTIŞ
Ankara Halk Ekmek, 250 gram ekmeği vatandaşlara 8 TL'den satışa sunuyordu yapılan zam ile yeni fiyat ise 10 TL'ye yükseldi. Bugünden itibaren halk ekmeğine yüzde 25 oranında zam yapılmış oldu. Yavaş, 2019 yılında göreve geldiğinde ekmek 0.75 kuruştan satılırken, yapılan yüzde 25'lik son zamla başkentte Halk Ekmek 10 TL'den satılmaya başlandı. Yavaş'ın 5 yıl içinde ekmeğe yüzde 1233 zam yaptığı görüldü.
HİZMET KALEMLERİNDE ZAM
Geçtiğimiz günlerde CHP'li ABB yönetimi tarafından suya yüzde 35 oranında zam yapılmıştı. Suyun metreküp fiyatı 50.92 TL'ye yükselirken su fiyatı 10 kat artmış oldu. Mansur Yavaş'ın Allah'ın suyundan para kazanılmaz" demesinin ardından belediyenin tüm hizmet kalemlerine de zam yapıldı.
Buna göre otopark ücretlerinden düğün salonuna, ilan ve reklam ücretlerinden inşaat atıkları döküm ve takip bedeline kadar pek çok kalemde ciddi oranda zam uygulandı. ABB tarafından yapılan zamlarla minibüs otopark ücretlerine yüzde 55, düğün salonu ücretlerine yüzde 70, nikah ücretlerine yüzde 70, ilan ve reklam ücretlerine yüzde 100, aile yaşam merkezi üyelik ücretlerine yüzde 100, beton lahit ve toprak mezar ücretlerine yüzde 160, inşaat atıkları döküm ve takip bedeline yüzde 233, harita onayı ve asgari mesafe ölçümü ücretlerine yüzde 234, kent onarımı için usta çalıştırma ücretine yüzde 252 ve yol süpürme aracı çalıştırma ücretine yüzde 497 oranında zam uygulandı.
OTOPARK ÜCRETLERİ 150 TL'DEN 200 TL'YE YÜKSELDİ
Ankara Büyükşehir Belediyesi Meclisi'nin Ocak ayında yapılan üçüncü oturumunda, ABB iştiraki BELTAŞ A.Ş. tarafından işletilen otoparklarda 2025'te uygulanacak yeni zamlı otopark tarifesi, CHP grubunun oy çokluğuyla kabul edildi. ABB'nin zam teklifine CHP "kabul" oyu verirken, AK Parti, MHP ve BBP grupları "ret" oyu kullandı. Yavaş yönetiminin kararıyla Ankara'da yol boyu otoparklarda bir saat ücreti 35 TL'den 60 TL'ye, açık otoparklarda bir saat ücreti 35 TL'den 70 TL'ye yükseltildi. Mesire alanlarında 40 TL olan otopark ücreti 50 TL'ye günlük kapalı otopark ücreti ise 150 TL'den 200 TL'ye çıkarıldı.
YAVAŞ "EN UCUZ KENT" OLACAK DEMİŞTİ
Mansur Yavaş, seçim döneminde verdiği sözlerde Ankara'yı Türkiye'nin en uygun fiyatlı şehri yapacağını iddia ediyordu. Yavaş bir açıklamasında, "Ben Ankaralılara şunu vaat ediyorum: Ankara Türkiye'nin en zengin ili, en ucuz hizmet veren ve her alanda en ucuz kent olacak" demişti. Ancak gelen zamlarla, vatandaşların ekonomik anlamda zorlanmasına neden oldu.