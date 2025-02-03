Çiftlik Bank sisteminin kurucusu Mehmet Aydın'a 45 bin 376 yıl 6 ay ceza
Kamuoyunda 'Çiftlik Bank' olarak bilinen sistemin kurucusu oldukları gerekçesiyle tutuklu yargılanan Mehmet Aydın ve Fatih Aydın, 45 bin 376 yıl 6’şar ay hapis cezasına çarptırıldı. Tosuncuk olarak tanınan Mehmet Aydın ifadesinde 'Dolandırma kastım yoktu, mağdurların zararını karşılayacak yatırımlarım var. Beraatimi istiyorum.' demişti.
Kamuoyunda "Çiftlik Bank" olarak bilinen sistemin kurucusu oldukları gerekçesiyle tutuklanan Mehmet Aydın ile kardeşi Fatih Aydın'ın da aralarında bulunduğu 20 sanığın, 5 ayrı dava kapsamında yargılanmasına devam edildi.
5 AYRI DAVANIN DURUŞMASI İÇİN GETİRİLDİ
Anadolu 6. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen 5 ayrı davanın duruşmasına, Mehmet Aydın ve Fatih Aydın'ın aralarında bulunduğu 5 tutuklu sanık cezaevinden getirildi.
Tutuksuz sanık Cafer Çolak, müştekiler ve sanık avukatları da duruşmada hazır bulunurken, bir sanık Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla mahkemeye bağlandı.
Cumhuriyet savcısı, önceki celselerde açıkladığı esasa ilişkin mütalaasını tekrar ederek, Mehmet Aydın ile Fatih Aydın'ın "bilişim sistemleri aracılığıyla dolandırıcılık" suçundan 4 bin 414 kez olmak üzere "suç örgütü kurma" ve "suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama" suçlarından cezalandırılmasını talep etti.
Her iki sanık için toplam 88 bin 302'şer yıla kadar hapis cezası istenen mütalaada, diğer sanıklar hakkında ise farklı suçlardan değişen oranlarda hapis cezası istendi.
"KİMSEYİ DOLANDIRMADIM"
Savunmasını yapması için kendisine söz verilen tutuklu sanık Mehmet Aydın, "En başından söylediğim gibi ben dolandırma kastıyla bu işe girmedim, kimseyi dolandırmadım. Yaptığım yatırımlar mağdurların zararını karşılayabilecek durumda. Devlet el koyduğu için mağdur oldular, adli emanette olan param mağdurların zararını karşılayabilir." şeklinde beyanda bulundu.
BERAATINI İSTEDİ
Fatih Aydın ve diğer tutuklu sanıklar da örgütle bir bağlantılarının olmadığını iddia ederek beraat talebinde bulundu.
Mahkeme başkanının sanıklara son sözlerini sorması üzerine, Mehmet Aydın, "Ben kimseyi dolandırma kastıyla hareket etmedim. Herhangi bir yalan beyanda bulunmadım müştekilere, beraatimi talep ediyorum." ifadelerini kullandı.
"HİÇBİR ÖRGÜTE ÜYE DEĞİLİM"
Fatih Aydın ise, "Hiçbir örgüte üye değilim. Sanıklardan çoğu beni tanımıyor. Lider olmam için beni tanımaları lazım, ben de çoğunu tanımıyorum." dedi.
Kamuoyunda "Çiftlik Bank" olarak bilinen sistemin kurucusu oldukları gerekçesiyle tutuklu yargılanan Mehmet Aydın ve Fatih Aydın, 45 bin 376 yıl 6'şar ay hapis cezasına çarptırıldı.
NE OLMUŞTU?
Kamuoyunda "Çiftlik Bank" olarak bilinen ve gelir getirme vaadiyle çok sayıda vatandaşın mağdur olmasına yol açan sistemin kurucusu ve iki yıldan fazla süre firari bulunan Mehmet Aydın, Türkiye'nin talebi üzerine Brezilya tarafından sınır dışı edilmişti.
Aydın, 3 Temmuz 2021'de İstanbul Havalimanı'nda uçakta gözaltına alınmış, 102 mağdurun şikayeti üzerine hakkında başlatılan soruşturma kapsamında "suç işlemek amacıyla örgüt kurma", "bilişim sistemleri banka veya kredi kurumlarının araç olarak kullanılması suretiyle dolandırıcılık", "tacir veya şirket yöneticileri ile kooperatif yöneticilerinin dolandırıcılığı" suçlarından tutuklanmıştı.
FATİH AYDIN URUGUAY DA YAKALANIP TÜRKİYE'YE TESLİM EDİLMİŞTİ
"Çiftlik Bank" sistemine ilişkin soruşturma kapsamında "Bankacılık Kanunu'na aykırılık", "suç işlemek amacıyla örgüt kurma", "suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama", "bilişim sistemleri, banka veya kredi kurumlarının araç olarak kullanılması suretiyle dolandırıcılık" ve "tacir veya şirket yöneticileri ile kooperatif yöneticilerinin dolandırıcılığı" suçlarından firari olarak aranan Fatih Aydın, Temmuz 2021'de Uruguay'da düzenlenen operasyonla yakalanmıştı.
Türkiye'ye getirilen sanık, sevk edildiği hakimlikçe tutuklanmıştı.
"Kara para aklama", "vergi kaçırma", "suç örgütü üyesi olma", "dolandırıcılık" gibi suçlardan aranarak hakkında kırmızı bülten çıkarılan ve Türkiye'ye iadesi için yapılan başvurunun kabul edilmesinin ardından 8 Nisan'da İstanbul'a getirilen Osman Naim Kaya da tutuklanıp hapse gönderilmişti.
Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan Çiftlik Bank sistemine ilişkin 5 ayrı iddianamede, Mehmet Aydın ile Fatih Aydın hakkında "suç işlemek amacıyla örgüt kurma ve yönetme", "bilişim sistemlerini araç olarak kullanmak suretiyle nitelikli dolandırıcılık" ve "ticari şirketlerin faaliyeti kapsamında nitelikli dolandırıcılık" suçlarından 4 bin 582 kişiyi mağdur ettikleri gerekçesiyle 25 bin 699 yıldan 85 bin 646 yıla kadar hapis cezası istenmişti.
İddianamelerde, Aydın kardeşlerin yanı sıra 18 sanık hakkında da benzer suçlardan hapis cezaları talep edilmişti.
Anadolu 6. Ağır Ceza Mahkemesi, 15 Eylül 2023'te görülen duruşmada ise 4 dosyanın ana davayla birleştirilmesine hükmetmişti.
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