Tosuncuk lakaplı Mehmet Aydın’ın görenler tanıyamadı! İlk fotoğrafı avukatı tarafından paylaşıldı! İşte Çiftlik Bank’ın kurucusunun o son hali

Avukatıyla bir fotoğraf bir de mektup gönderen Mehmet Aydın "Bu kadar insanın vebali benim üzerimde değil" şeklinde açıklama yaptı. İşte 2,5 yıl hapiste olan Çiftlik Bank CEO'su 'Tosuncuk' lakaplı Mehmet Aydın'ın son hali…