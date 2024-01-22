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Haberler Galeri Tosuncuk lakaplı Mehmet Aydın’ın görenler tanıyamadı! İlk fotoğrafı avukatı tarafından paylaşıldı! İşte Çiftlik Bank’ın kurucusunun o son hali

Tosuncuk lakaplı Mehmet Aydın’ın görenler tanıyamadı! İlk fotoğrafı avukatı tarafından paylaşıldı! İşte Çiftlik Bank’ın kurucusunun o son hali

Çiftlik Bank CEO'su 'Tosuncuk' lakaplı Mehmet Aydın'ın son halini görenler gözlerine inanamıyor. 2,5 yıldır hapiste olan ve avukatı aracılığı ile bir mektup ve bir fotoğraf gönderen Aydın'ın bir hayli zayıfladığı görülüyor. İşte Mehmet Aydının o son hali….

Giriş Tarihi: 22.01.2024 21:45
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Tosuncuk lakaplı Mehmet Aydın’ın görenler tanıyamadı! İlk fotoğrafı avukatı tarafından paylaşıldı! İşte Çiftlik Bank’ın kurucusunun o son hali

Milyon dolarlık vurgun yapan Çiftlik Bank CEO'su 'Tosuncuk' lakaplı Mehmet Aydın hapishaneye girmesinin ardından son hali görenleri hayrete düşürdü. 2,5 yılın ardından 30 kilo verdiği açıklanan Aydın 75 bin yıldan fazla hapis istemiyle yargılanıyor.

GALERİ DEVAM EDİYOR
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Tosuncuk lakaplı Mehmet Aydın’ın görenler tanıyamadı! İlk fotoğrafı avukatı tarafından paylaşıldı! İşte Çiftlik Bank’ın kurucusunun o son hali

Avukatıyla bir fotoğraf bir de mektup gönderen Mehmet Aydın "Bu kadar insanın vebali benim üzerimde değil" şeklinde açıklama yaptı. İşte 2,5 yıl hapiste olan Çiftlik Bank CEO'su 'Tosuncuk' lakaplı Mehmet Aydın'ın son hali…

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Tosuncuk lakaplı Mehmet Aydın’ın görenler tanıyamadı! İlk fotoğrafı avukatı tarafından paylaşıldı! İşte Çiftlik Bank’ın kurucusunun o son hali

2021 YILINDA TUTUKLANMIŞTI

Mehmet Aydın, 2021 yılının temmuz ayında Brezilya'da teslim olmasının ardından Türkiye'ye iade edildi ve 7 Temmuz 2021'de tutuklandı.

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Tosuncuk lakaplı Mehmet Aydın’ın görenler tanıyamadı! İlk fotoğrafı avukatı tarafından paylaşıldı! İşte Çiftlik Bank’ın kurucusunun o son hali

Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından 26 Mart 2018 tarihinde hazırlanan iddianamede, 3762 kişi müşteki, 48 kişi ise şüpheli olarak yer aldı.

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Tosuncuk lakaplı Mehmet Aydın’ın görenler tanıyamadı! İlk fotoğrafı avukatı tarafından paylaşıldı! İşte Çiftlik Bank’ın kurucusunun o son hali

Şüphelilerin kurduğu sistem aracılığıyla 132 bin 222 katılımcıdan toplamda 1 milyar 139 milyon 972 bin 622 lira toplandığı ve bu dönemde katılımcılara 687 milyon 838 bin 995 lira geri ödeme yapıldığı ifade edildi.