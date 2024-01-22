HaberlerGaleriTosuncuk lakaplı Mehmet Aydın’ın görenler tanıyamadı! İlk fotoğrafı avukatı tarafından paylaşıldı! İşte Çiftlik Bank’ın kurucusunun o son hali
Tosuncuk lakaplı Mehmet Aydın’ın görenler tanıyamadı! İlk fotoğrafı avukatı tarafından paylaşıldı! İşte Çiftlik Bank’ın kurucusunun o son hali
Çiftlik Bank CEO'su 'Tosuncuk' lakaplı Mehmet Aydın'ın son halini görenler gözlerine inanamıyor. 2,5 yıldır hapiste olan ve avukatı aracılığı ile bir mektup ve bir fotoğraf gönderen Aydın'ın bir hayli zayıfladığı görülüyor. İşte Mehmet Aydının o son hali….