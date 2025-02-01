Ölmeden önce tek isteğim demişti! Başkan Erdoğan 102 yaşındaki Gülsüm Sakallı nine ile görüştü

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HAYALİ GERÇEK OLDU

Bunun üzerine Başkan Erdoğan 102 yaşındaki Gülsüm Sakallı nine ile görüştü.

Başkan Erdoğan ile buluşan Gülsüm nine Başkan Erdoğan'ı görünce mutluluğunu gizleyemedi.

Başkan Erdoğan'a kavuşan Gülsüm nine "Ben seni çok seviyorum" diyerek "Allah ayağına taş dokundurmasın, çocukların hayırlı olsun, hanımına çok selam söyle" diyerek dualar etti.

"BEN VARIM"

Başkan Erdoğan Gülsüm nineye "Hiç evladı yok diyorlar, ben varım" dedi.

NE OLMUŞTU?

Yeni Asır'a konuşan İzmirli Gülsüm Nine, "Ölmeden önce dünya gözüyle Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı görmek çok istiyorum" ifadelerini kullanarak nedenini ise şöyle açıkladı: " Cumhurbaşkanı'nın rahmetli annesine olan saygı ve sevgisini haberlerde hep izledim, çok beğendim. Benim hiç çocuğum olmadı. Ben de beni öyle seven bir evladım olmasını isterdim." demişti.

Eşini kaybettiği için 45 yıldır yalnız yaşayan Gülsüm Sakallı, kendi yemeğini pişirdiğini ve ihtiyaçlarını karşılayabildiğini söyledi. Cumhuriyet ile aynı yaşta olan Gülsüm Nine'ye 'manevi torunum' dediği yakını Gülce Sakallı da yardımcı oluyor.