Başkan Erdoğan'dan muhalefete slogan tepkisi! "Bula bula katillerin sloganını buldular"

Erdoğan, Muradiye Spor Salonu'nda düzenlenen AK Parti Manisa 8. Olağan İl Kongresi'ne katıldı.

Kongrenin ülkeye, millete ve demokrasiye hayırlar getirmesini Cenabıallah'tan niyaz eden Erdoğan, AK Parti'nin Manisa teşkilatına en kalbi şükranlarını sundu.

"23 ŞUBAT'TA BÜYÜK KONGREMİZİ YAPACAĞIZ"

AK Parti'nin 12 Ekim'de başlayan kongre sürecinde Manisa'yla 78. il kongresinin yapıldığını belirten Erdoğan, şöyle konuştu: "Önümüzdeki cuma günü İstanbul, Artvin ve Yalova il kongrelerimiz var. Arada 5 Şubat'ta Kadın Kollarımızın 7. Olağan Kongresi'nde ülkemizin dört bir yanından hanım kardeşlerimizle Ankara'da buluşacağız. 23 Şubat'ta Allah nasip ederse büyük kongremizi de yapmak suretiyle kongre maratonumuzu alnımızın akıyla tamamlayacağız. İl ve ilçe kongrelerimizi tam bir bayram havasında, kardeşlik atmosferi içinde, çok büyük bir katılımla gerçekleştirdik. İşte bugün bu salonda gördüğünüz heyecanı, coşkuyu ülkemizin her yanında gördük. Kongrelerimiz vesilesiyle milletimizle kucaklaştık, kardeşliğimizi yeniledik, dostluğumuzu pekiştirdik, ahdimizi tekrarladık. Yol ve dava arkadaşlığımızı güçlendirdik. Emektarlarımızın tecrübesiyle gençlerimizin dinamizmini harmanladık."

"AK PARTİ VE CUMHUR İTTİFAKI OLARAK KUŞATICI YAPIYA SAHİBİZ"

Kongreler vesilesiyle Diyarbakır'dan Trabzon'a, Adana ve Mersin'den Samsun'a, Malatya'dan Bursa'ya Türkiye'nin dört bir yanında AK Parti'nin fedakar, samimi, vefalı neferleriyle kucaklaştıklarını, hasbihal ettiklerini ve dertleştiklerini dile getiren Erdoğan, şunları söyledi: "Bu süreçte bir kez daha gördük ki sadece 11 milyonu aşan üye sayısı itibarıyla değil, vizyon, ufuk, gayret ve millete hizmet aşkı bakımından da partimiz tüm mensuplarıyla zirvede. AK Parti ve Cumhur İttifakı olarak 85 milyonun tamamını kucaklayan, her bir ferdini ve rengini temsil eden kuşatıcı bir yapıya sahibiz. İnşallah bu vasfımızı güçlendirerek devam ettireceğiz. Yıkıcı ve dışlayıcı olmayacak, bugüne kadar olduğu gibi yine yapıcı olacağız. Kardeşlik siyasetiyle 85 milyonun arasında gönül köprüleri inşa edeceğiz."

(Foto: AA)

"ONLARI HEP BERABER UTANARAK İZLİYORUZ"

Dünyada ve Türkiye'nin yakınındaki gelişmelere dikkati çeken Erdoğan, "Bölgemizde bunca gerilim, çatışma, savaş yaşanırken, coğrafyamız yeni krizlere, yeni istikrarsızlıklara gebeyken, İkinci Dünya Savaşı sonrası kurulan sistem yeni baştan şekillenirken, hasılı ülkemizi ve geleceğimizi doğrudan etkileyen kritik gelişmeler vuku bulurken, biz boş işlerle, boş gündemlerle kendimizi meşgul edemeyiz." dedi.

Erdoğan, hedeflerine ulaşmak için daha fazla çalışmaları, Türkiye Yüzyılı'nı inşa etmek için daha çok ter dökmeleri gerektiğini dile getirerek, şöyle devam etti: "Evlatlarımıza daha müreffeh, güçlü ve itibarlı bir ülke bırakmak istiyorsak tüm kapasitemizi kullanmalı, gereksiz tartışmalarla vakit kaybetmemeli, bir saniyemizi bile boşa harcamamalıyız. Muhalefetin iş bilmezliği bizim referansımız olamaz. Muhalefetin tembelliği bizim bahanemiz olamaz. Muhalefetin beceriksizliğine bakarak rehavete kapılamayız. Onların sorun çözmek, milletin dertlerine derman olmak gibi bir kaygılarının olmadığının hepimiz zaten farkındayız. Bırakın dünyayı, ülkemizde ne olup bittiğini bile takip etmiyorlar. Gazze'de 471 gün sonra ateşkes sağlanmış, Suriye'de 13,5 yıl süren zulüm sona ermiş, Avrupa'da ırkçı partiler hükümet devirecek seviyeye gelmiş. Ticaretten teknolojiye dünyada büyük devrimler yaşanıyormuş, bunların ve diğer hadiselerin hiçbiri umurlarında değil. Gelişmelere ilişkin en ufak bir fikirleri yok. Ortaya koydukları hiçbir alternatif yok. Varsa yoksa kendi çıkarları, kendi ikballeri, kendi gelecek planları. Kavgayı, gürültüyü, kuyu kazmayı, artık kendi seçmenlerini bile bıktıran güç mücadelelerini burada saymaya gerek dahi duymuyorum. Onları kimi zaman hayıflanarak, kimi zaman acıyarak ama çoğu zaman ülkemiz muhalefeti adına hep beraber utanarak izliyoruz."

CHP'lilerin eski genel başkanlarını bir ara yere göğe sığdıramadıklarını söyleyen Erdoğan, "'Gandi Kemal', 'Gençlerin demokrat amcası' diyerek pohpohluyorlar, sürekli övgü yağmuruna tutuyorlardı. Ama ne olduysa Türkiye'yi kurtaracak adam dedikleri Bay Kemal'i bir günde istenmeyen adam ilan ettiler. 14-28 Mayıs seçimlerindeki hezimetin bütün faturasını Bay Kemal'e çıkartıp, şaibeli bir kurultayla CHP genel merkezinden kendisini tehcir ettiler. Birkaç ay öncesine kadar 85 milyonu yönetmeye layık gördükleri şahsı CHP'nin başına layık görmediler. Şimdi ne kapısını çalan var ne fikirlerini merak eden var." diye konuştu.

"MURADIMIZ CHP'NİN NORMALLEŞMESİNE KATKI SUNMAKTI"

"Tabii burada bir gerçeği de ikrar etmek durumundayım." diyen Erdoğan, sözlerini şöyle sürdürdü: "Aslında biz de yıllarca bu zatın ülkemiz siyasetine zarar verdiğini, yalan, iftira, hakaret dolu söylemleriyle demokrasimizi zehirlediğini, siyaset kurumunun itibarına gölge düşürdüğünü sıkça vurguladık. Bundan dolayı soru işaretleriyle dolu bir kurultay süreciyle de olsa CHP'nin başından gönderilmesinde ilk etapta biz de müspet karşıladık. Türkiye'nin bir nebze olsun rahatlayacağına, siyasetin olması gereken düzleme oturacağına inandık. Bu anlayışla yeni genel başkana siyasette rekabeti daha yapıcı, daha mutedil bir atmosfere çekmek için bir şans tanıdık. Bundan da muradımız kutuplaşmayı azaltmak, siyasi iklimi yumuşatmak, CHP'nin normalleşmesine katkı sunmaktı. Ülkenin ve milletin meseleleri söz konusu olduğunda buluşabileceğimiz, en azından diyalog kurabileceğimiz ortak bir zemini inşa etmeye çalıştık. Ancak gerilimden beslenen ana muhalefet içindeki vesayet odakları buna tahammül edemedi. Bu rahatsızlıklarını da her fırsatta izhar ettiler. CHP'nin normalleşmesine ne yazık ki fırsat vermediler. Daha sonra eskisinden daha büyük bir savrulma yaşadılar."

Gelinen noktada Türkiye'nin ana muhalefet partisinin DHKP-C'liler tarafından şehit edilen Cumhuriyet Savcısı'nın ismini taşıyan adalet sarayının önünde elinde asker polis kanı olan marjinal sol örgütlerin sloganıyla polise saldırdığını gördüklerini dile getiren Erdoğan, "Öyle hakaretler, öyle kelimeler, öyle tehdit dolu cümleler kullanıyorlar ki karşılarındaki kitlenin dahi yüzü kızarmıyor. Güya gazeteci ve siyasetçi kılıklı uyanıkların sahnelediği üçüncü sınıf tiyatroları burada saymıyorum. Ama ne yaparlarsa yapsınlar adaletin tecellisine engel olamayacaklar." şeklinde konuştu.

"BANKA SOYANLARIN SLOGANI BELEDİYELERİ SOYANLARIN SLOGANI HALİNE DÖNÜŞMÜŞ"

Başkan Erdoğan, "Tabii burada gülsek mi ağlasak mı henüz tam kestiremediğimiz şu trajikomik durumu da söylemek isterim. Kaderin cilvesi bakın ki adliye önünde polise karşı attıkları slogan 1971 yılında Ziraat Bankası'nı soyan bir sol terör örgütüne ait. Aramışlar, taramışlar, dere tepe düz gitmişler, bula bula soyguncuların ve katillerin sloganını bulmuşlar. Banka soyanların sloganı on yıllar sonra belediyeleri soyanların sloganı haline dönüşmüş. Hani derler ya 'cuk oturmuş' diye. Bunların durumu da tam böyle. Tencere yuvarlanmış kapağını bulmuş. Tıpkı kırmızı kart gibi bu yeni sloganlarının da CHP'ye çok yakıştığını samimiyetle ifade ediyor, Sayın Özel ve şürekasını tebrik ediyoruz. Biz olsak kendilerine yine bu sloganı tavsiye ederdik. Biz hayırlı bir muhalefet diledikçe karşımızda neresinden tutsanız elimizde kalan işte böyle bir CHP buluyoruz. Ne diyelim belki de böylesi hayırlıdır." ifadelerini kullandı.

Ülke insanının CHP'ye bakarak bedavadan siyasi komedi izleme hakkına saygı duymak gerektiğini vurgulayan Erdoğan, "Demokrasilerde muhalefetin de en az iktidar kadar önemli olduğuna inanan bir siyasetçi olarak bu iç karartıcı tablodan ülkemiz siyaseti adına üzüntü duyuyoruz. Bir umut kırıntısıyla bu partiye ve yöneticilerine bakıp da iç geçiren CHP seçmenine bir kez daha Allah sabır versin diyorum." dedi.

"İktidar kazanmasın da Türkiye kaybederse kaybetsin" anlayışına sahip muhalefetle mücadeleyi hukuk ve demokrasi içinde sürdüreceklerinin altını çizen Erdoğan, "Rüzgar gülü misali bir o yana bir bu yana dönen bu omurgasız siyaset anlayışının maskesini her platformda indirmeye devam edeceğiz. Bakın biz 22 yıl boyunca milletimizin onurunu korumak, bu ülkenin itibarını yükseltmek için gecemizi gündüzümüze kattık. Ülkemiz iri olsun, milletimiz diri olsun, yüreklerimiz bir ve beraber olsun diye gerçekten çok büyük emek verdik. Milletin emanetini taşıdığımız her günü, her saati, her anı ülkemize ve millete aşkla hizmet etmeye adadık." diye konuştu

"MİLLETİN SANDIKTA TECELLİ EDEN İRADESİNE CANIMIZ PAHASINA SAHİP ÇIKTIK"

Başkan Erdoğan, 22 sene boyunca sayısız engelle karşılaştıklarını vurgulayarak, şunları kaydetti: "Darbeden sokak terörüne kadar ellerinin altında ne varsa hepsini birden deneyerek bizi yolumuzdan alıkoymak istediler. Provokasyonlarla, terör örgütleriyle, vesayet güçleriyle üzerimize geldiler. Hukuku zorlayarak, çiğneyerek üzerimize geldiler. Alçakça iftiralarla, asılsız ithamlarla, yalanla, dolanla, manipülasyonla üzerimize geldiler. Hiçbirine eyvallah demedik. Faşizme boyun eğmedik. Sokak terörüne teslim olmadık. Zorbalıklar karşısında geri adım atmadık. Haksızlıklar, hukuksuzluklar karşısında sinmedik. Milletin sandıkta tecelli eden iradesine canımız pahasına sahip çıktık. Çünkü biz şahsi menfaatleri değil, milletin ve memleketin menfaatlerini korumaya talip olduk. Çünkü biz aziz milletimize hizmetkarlık etmeye talip olduk. Sadece bunun için siyaset yaptık. Allah'ın izniyle bundan da asla ve asla taviz vermeyeceğiz. 85 milyon bizimle olduğu müddetçe demokrasimizi güçlendirmeye, milletin muazzez iradesine uzanan kirli elleri kırmaya devam edeceğiz."

Uzun ve ince bir yolda yürüdüklerini belirten Erdoğan, "Bu yolun zorlu olduğunu, çetin olduğunu, engellerle ve tuzaklarla dolu olduğunu çok iyi biliyoruz." ifadelerini kullandı.

İstiklal Marşı şairi Mehmet Akif Ersoy'un "Cihan yıkılsa emin ol bu cephe sarsılmaz." dizelerini hatırlatan Erdoğan, "İnşallah biz de son nefesimize kadar Türkiye'ye ve Türk milletine hizmet yolundan ayrılmayacak, bu kutlu yolda sapmadan, eğilmeden, bükülmeden, dimdik yürüyeceğiz." diye konuştu.

Son 22 yılda Manisa'ya 560 milyar lira tutarında kamu yatırımı yaptıklarını belirten Erdoğan, şöyle devam etti:

"Adalette 3,5 milyar lira, eğitimde 31 milyar lira, gençlik ve sporda 8,5 milyar lira, sosyal yardımlarda 74 milyar lira, sağlıkta 18 milyar lira, çevre ve şehircilikte 85 milyar lira, ulaştırmada 110 milyar lira, tarım ve ormanda, tarımsal hibe destekleri dahil 70 milyar lira, sanayi ve teknolojide verdiğimiz teşviklerle birlikte 13 milyar lira, enerjide kamu ve özel toplam 129 milyar lira, kültür ve turizmde 2 milyar lira, çalışma ve sosyal güvenlikte teşviklerle birlikte toplam 17 milyar lira yatırım yaptık.

Yaptığımız yatırımlarla üniversitemizi büyüttük, öğrenci sayısını artırdık. İki stadyum dahil farklı branşlarda toplam 187 spor tesisini şehrimize kazandırdık. Toplam 2 bin 485 yataklı 29 hastane ve ek binalar dahil 80 sağlık tesisi inşa ettik. 400 yataklı Salihli Devlet Hastanemizin inşaatını yıl sonuna kadar tamamlayıp hizmete sunacağız. TOKİ vasıtasıyla bugüne kadar toplam 11 bin 249 konut projesini hayata geçirdik. Bunlardan 9 bin 958 konutu tamamlayıp hak sahiplerine teslim ettik. 1291 konutun yapımına devam ediyoruz. Manisa'da 7 millet bahçesi projemiz bulunuyor. Bunlardan altısını hizmete aldık. Ulu Cami ve Çevresi Millet Bahçesi'nin ise yapımı sürüyor."

(Foto: AA)

"MANİSA'YI DA HIZLI TREN İLE TANIŞTIRACAĞIZ"

Başkan Erdoğan, Manisa'da 81 kilometreden devraldıkları bölünmüş yol mesafesini 628 kilometreye çıkardıklarını, bitümlü sıcak karışım kaplamalı yol alanının ise 72 kilometreden 586 kilometreye yükselttiklerini böylece yolları daha güvenli ve konforlu hale getirdiklerini vurguladı.

Sabuncubeli Tüneli ile İzmir-Manisa arası ulaşım süresinin 15 dakikaya düştüğünü hatırlatan Erdoğan, "İzmir - Manisa Yolu'nu, Manisa Çevre Yolu'nu, Salihli-Gölmarmara-Akhisar Yolu ile Manisa-Akhisar-Balıkesir Yolu'nu ve Akhisar-Soma-Bergama Yolu'nu bitümlü sıcak karışım kaplamalı bölünmüş yol olarak hizmete sunduk. Akhisar ayrım, Gördes, Demirci Yolu, Manisa Otogarı Köprülü Kavşağı gibi 13 ayrı karayolu projemizin çalışmaları devam ediyor." ifadelerini kullandı.

Başkan Erdoğan, demiryollarında ise Manisa il sınırlarındaki mevcut 349 kilometrelik konvansiyonel hattın tamamının yenilendiğini, bakımının yapıldığını söyledi.

Bandırma, Balıkesir, Manisa ve Manisa-Akhisar-Çalıköy arasındaki demiryolu hatlarını elektrikli ve sinyalli hale getirerek modernize ettiklerini anımsatan Erdoğan, "Akhisar'a yeni bir gar binası inşa etik. Ankara-İzmir Yüksek Hızlı Tren Projesi kapsamında Manisa'yı da hızlı tren ile tanıştıracağız. Yapımına süratle devam ettiğimiz hattı inşallah 2027 yılı içerisinde tamamlamayı planlıyoruz. Ankara-İzmir Yüksek Hızlı Tren Hattı bittiğinde Ankara-İzmir Demir Yolu 824 kilometreden 624 kilometreye, seyahat süresi de 14 saatten 3,5 saate düşecek. Ankara-Manisa arası seyahat süresi de 11 saat 45 dakikadan 2 saat 50 dakikaya inecek." bilgisini paylaştı.

Manisa'ya 34 baraj, 78 sulama tesisi, 77 taşkın koruma tesisi, 13 gölet gibi yatırımlardan oluşan toplam 224 tesis inşa ettiklerini belirten Erdoğan, inşaat plan proje aşamasında olan 29 baraj ile gölet, 33 sulama tesisi, 6 taşkın koruma tesisi, 3 içme suyu ve atık su tesisiyle ilgili çalışmaların da sürdüğünü bildirdi.

Başkan Erdoğan, sözlerini şöyle tamamladı: "Şehrimize 4 yeni organize sanayi bölgesi, bir teknopark, 35 araştırma geliştirme merkeziyle 7 tasarım merkezi kurduk. Verdiğimiz teşviklerle tamamlanan 1386 özel sektör projesinde 194 milyar lira yatırım gerçekleşti. Ayrıca 58 bin 700 kişilik istihdam sağladık. Dört bir yanını doğal gaz ile buluşturduğumuz Manisa'mızın Köprübaşı ilçesine bu yıl içinde doğal gaz arzı sağlamayı planlıyoruz. İnşallah önümüzdeki dönemde bu yatırımları katlayarak arttıracağız."

NOTLAR

Türk bayrakları ve AK Parti flamalarıyla donatılan salonda, "Ömrün de davamız gibi uzun olsun Reis", "Rüzgarlara meydan okur cesaretin", "Rabbim seni bizden, Rabbim bizi senden, Rabbim bizi birbirimizden ayırmasın", "2001 ruhuyla doldurduk bu salonu, mazluma zulmedenin Reis kırar kolunu, Dünyada nerede olsa bozar oyunu, Rabbim her daim açık etsin Reis yolunu" pankartları yer aldı.

Program, şehitler için saygı duruşunda bulunulması ve ardından İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.

Kongreye, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, eski TBMM Başkanları Bülent Arınç ve Binali Yıldırım, AK Parti Genel Başkanvekilleri Efkan Ala ve Mustafa Elitaş, AK Parti Grup Başkanvekilleri Leyla Şahin Usta ve Bahadır Yenişehirlioğlu, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik, genel başkan yardımcıları, AK Parti Ankara Milletvekili Kürşad Zorlu ve partililer katıldı.