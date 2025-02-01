Dışişleri Bakanı Fidan Katar'a gidecek
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Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, 2-3 Şubat 2025 tarihlerinde Katar'a bir ziyaret gerçekleştirecek.
Dışişleri Bakanı Fidan, diplomasi trafiğini sürdürüyor.
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, 2-3 Şubat 2025 tarihlerinde Katar'a bir ziyaret gerçekleştirecek.
Bakanlıktan yapılan açıklamada, Bakan Hakan Fidan'ın 2-3 Şubat 2025 tarihlerinde Katar'a ziyaret gerçekleştireceği belirtildi.
Diplomatik kaynaklardan alınan bilgilere göre; Fidan'ın Katar temaslarında, iki ülke arasında bugüne kadar imzalanan 117 anlaşmanın yanı sıra geleceğe dönük yeni işbirlikleri ele alınacak.