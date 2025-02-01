01 Şubat 2025, Cumartesi
Haberler Gündem Haberleri Dışişleri Bakanı Fidan Katar'a gidecek

Dışişleri Bakanı Fidan Katar'a gidecek

ahaber.com.tr Haber Merkezi
İHA
Giriş: 01.02.2025 15:21 Güncelleme: 01.02.2025 18:55
ABONE OL
Dışişleri Bakanı Fidan Katar’a gidecek

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, 2-3 Şubat 2025 tarihlerinde Katar'a bir ziyaret gerçekleştirecek.

Dışişleri Bakanı Fidan, diplomasi trafiğini sürdürüyor.

(Foto: AA)(Foto: AA)

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, 2-3 Şubat 2025 tarihlerinde Katar'a bir ziyaret gerçekleştirecek.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, Bakan Hakan Fidan'ın 2-3 Şubat 2025 tarihlerinde Katar'a ziyaret gerçekleştireceği belirtildi.

Diplomatik kaynaklardan alınan bilgilere göre; Fidan'ın Katar temaslarında, iki ülke arasında bugüne kadar imzalanan 117 anlaşmanın yanı sıra geleceğe dönük yeni işbirlikleri ele alınacak.

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
Dışişleri Bakanı Fidan Katar’a gidecek Dışişleri Bakanı Fidan Katar’a gidecek Dışişleri Bakanı Fidan Katar’a gidecek
Günün Manşetleri GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör