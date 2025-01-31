Savunma Sanayii Başkanı Haluk Görgün A Haber'e konuştu: Stratejik ilişkiler kurmayı önemsiyoruz
Savunma Sanayii Başkanı Prof. Dr. Haluk Görgün Savunma Sanayii’nde Küresel Stratejiler Konferansı’nda A Haber muhabiri Mert Hacıalioğlu'na özel açıklamalarda bulundu. Görgün, 'Tüm sektör çok çalıştı. Stratejik ilişkiler kurmayı önemsiyoruz. Savunma sanayisinde görüşmeler sürüyor. 100 milyar dolara yakın portföyümüz var. Farklı ürünlerimiz ile seri üretime geçeceğiz. Bu konferansta neleri daha iyi yapabiliriz ona bakacağız. Dost ve müttefik ülkelerle stratejik ilişkiler kurmayı önemsiyoruz. Savunma Sanayii'nde tüm ülkelerle görüşmelerimiz sürüyor.' dedi.
Savunma Sanayii Başkanı Prof. Dr. Haluk Görgün Savunma Sanayii'nde Küresel Stratejiler Konferansı'nda A Haber muhabiri Mert Hacıalioğlu'na özel açıklamalarda bulundu.
Prof. Dr. Haluk Görgün'ün öne çıkan sözleri:.
Haluk Görgün: Tabii, öncelikle siz de bizim bu sanayide küresel, savunma sanayiinde küresel stratejiler konferansımıza hoş geldiniz. Biz bunu geleneksel olarak her yıl yapıyoruz. Geçtiğimiz yıl üçüncüsünü yaptık ve bir savunma sanayi küresel stratejiler belgesi ortaya çıkardık. Bunu çıkartırken sektörümüzdeki faaliyet gösteren tüm firmalarımızın etkin bir şekilde yer alması, fikirlerini ortaya koyması ve bizim de onların ortaya çıkan stratejilerin gerçekleşmesi, hedeflerin gerçekleşmesi için onlara sadece bir hedef veren, hedef koyan değil, aynı zamanda hedeflerin başarılması için bir paydaş olarak olabildiğince desteklerimizi sağlamanın güvencesini vererek geçtiğimiz yılki toplantıyı önemli bir dokümanla tamamlamıştık.
2024-2028 stratejisi ortaya çıkmıştı. Bu sene dördüncüsünü düzenlediğimiz bu konferansta, bir önceki sene işte ortaya çıkan bu strateji dokümanında karşılıklı olarak hem sektör hem savunma sanayi başkanlığı olarak üzerimize düşen sorumlulukları ne kadarını gerçekleştirebildik? Neleri iyi yaptık? Neleri daha iyi yapabiliriz? Eksik kaldığımız alanlar ne? Bunu samimiyet ve işte içtenlikle paylaşacağımız, tartışacağımız bir konferans. Tüm sektör çok çalıştı. 2025 daha çok çalışacak. Daha iyi rakamlarla, daha yeni teknolojik, maliyet etkin ürünlerle çalışmalara devam edecekler.
Yani tabii bizim beşinci nesil uçağımız, KAHRAMAN. Dünyada 5. nesil uçak yapan bir elin parmakları kadar ülke var. Bunlardan bir tanesi Türkiye. Doğal olarak diğer ülkeler bu 5 ülkeden bir tanesiyle uluslararası işte konsorsiyum oluşturma, partner olma görüşmeleri yapıyorlar. Bizimle de görüşen bir çok ülke var. Sadece Suudi Arabistan değil. Görüşüyoruz, anlıyoruz, anlatıyoruz, anlamaya çalışıyoruz. Biz savunma sanayiinde özellikle dost, müttefik ülkelerle stratejik sürdürülebilir ilişkiler kurmayı önemsiyoruz. Tabii 5. nesil uçakta bunun önemli bir şeyi, bileşeni. Her anlamda bu geniş yelpazedeki, her anlamda biz tüm ülkelerle görüşmelerimiz sürekli devam ediyor. Olumlu sonuçlar olması durumunda zaten sizleri bilgilendiriyor, bilgilendirmiş olacağız. Biz üzerimize düşeni yapıyoruz. Kendimizi iyi tanıtmaya, beraber çalışma durumunda bunun fırsatlarını ortaya koymaya gayret gösteriyoruz. Yaklaşık 100 milyar dolar civarında bir proje portföyümüz var. Dualiteyi de önemsiyoruz.
Farklı şirketlerimiz sivil alanda ihtiyaç duyan, dışarı bağımlı olduğumuz bir takım teknolojik ürünlerin yerlileştirilmesi, millileştirilmesi hususunda faaliyetler gösteriyor.
Yani tabii savunma, hava savunma sistemlerinde bizim bir katmanlı hava savunma kurgumuz var. Bu, buna göre işte soft kill'den başlayan, elektronik harp ve lazerle devam eden, daha sonra da hard kill'le devam eden, hem menzil olarak hem irtifa olarak geliştirdiğimiz birçok sistem var. Bu sistemleri bir network enabled yapı içinde A yetenekli, A destekli yetenek çerçevesinde ve işte bir önceki SiStik toplantısında aldığımız kararlarla da Çelik Kubbe altı birleştirerek ürünlerimizi hepsinin bir anda koordineli bir şekilde çalışacağı bir şey içindeyiz. Gayret içindeyiz.
Noktasal savunmadan bölgesel savunmaya varan her türlü sistemimizi hem ayrık hem de biraz evvel söylediğim çelik, Çelik Kubbe yapısı altında birlikte çalıştırma faaliyetlerimiz devam ediyor. 3 farklı ürünümüz var. Kısa, orta, uzun menzilli işte biraz evvel sizin söylediğiniz Hisar A, Hisar A+, Hisar O, Hisar O+, sonrası Siper. Bunların Savunma Sanayi İcra Kurulu seri üretimiyle ilgili kararlarını aldı.
Biz de sözleşmelerimizi imzaladık. Şirketlerimiz de üretiyor. Savunma Sanayi, hava savunma sistemlerinde ihraç ettiğimiz birtakım ürünlerimiz de var. Elimizden gelenin en iyisini yapıyoruz.
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