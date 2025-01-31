Savunma Sanayii Başkanı Haluk Görgün A Haber’e konuştu: Stratejik ilişkiler kurmayı önemsiyoruz

Prof. Dr. Haluk Görgün'ün öne çıkan sözleri:.

Haluk Görgün: Tabii, öncelikle siz de bizim bu sanayide küresel, savunma sanayiinde küresel stratejiler konferansımıza hoş geldiniz. Biz bunu geleneksel olarak her yıl yapıyoruz. Geçtiğimiz yıl üçüncüsünü yaptık ve bir savunma sanayi küresel stratejiler belgesi ortaya çıkardık. Bunu çıkartırken sektörümüzdeki faaliyet gösteren tüm firmalarımızın etkin bir şekilde yer alması, fikirlerini ortaya koyması ve bizim de onların ortaya çıkan stratejilerin gerçekleşmesi, hedeflerin gerçekleşmesi için onlara sadece bir hedef veren, hedef koyan değil, aynı zamanda hedeflerin başarılması için bir paydaş olarak olabildiğince desteklerimizi sağlamanın güvencesini vererek geçtiğimiz yılki toplantıyı önemli bir dokümanla tamamlamıştık.

2024-2028 stratejisi ortaya çıkmıştı. Bu sene dördüncüsünü düzenlediğimiz bu konferansta, bir önceki sene işte ortaya çıkan bu strateji dokümanında karşılıklı olarak hem sektör hem savunma sanayi başkanlığı olarak üzerimize düşen sorumlulukları ne kadarını gerçekleştirebildik? Neleri iyi yaptık? Neleri daha iyi yapabiliriz? Eksik kaldığımız alanlar ne? Bunu samimiyet ve işte içtenlikle paylaşacağımız, tartışacağımız bir konferans. Tüm sektör çok çalıştı. 2025 daha çok çalışacak. Daha iyi rakamlarla, daha yeni teknolojik, maliyet etkin ürünlerle çalışmalara devam edecekler.