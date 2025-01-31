Pençe-Kilit ile teröre darbe! PKK inlerinde silah ve mühimmat ele geçirildi

Milli Savunma Bakanlığı, Irak'ın kuzeyindeki Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde teröristlere ait olduğu belirlenen çok sayıda silah, mühimmat ve yaşam malzemesi ele geçirildiğini bildirdi.

ÇOK SAYIDA SİLAH VE MÜHİMMAT ELE GEÇİRİLDİ

Bakanlığın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, Türk Silahlı Kuvvetlerince, Pençe-Kilit Operasyonu bölgesindeki arama tarama faaliyetinde teröristlere ait çok sayıda silah, mühimmat ve yaşam malzemesinin ele geçirildiği belirtildi.

Bölgede ele geçirilen malzemeler şu şekilde sıralandı:

"10 AK-47 piyade tüfeği, 2 M-16 piyade tüfeği, 7,62 milimetre PKMS makineli tüfek, 7 AT-4 tanksavar silahı, RPG-7 roketatar, 60 misket tipi el bombası, 3 RPG-7 tanksavar mühimmatı, 30 bağ bombaatar mühimmatı, 14,5 milimetre 286 Doçka mühimmatı, 5 bin adet 7,62 milimetre mühimmatı, 10 bin adet 5,56 milimetre mühimmatı, 15 jelikan 12,7 milimetre Doçka mühimmatı, 6 RPG-7 antipersonel mühimmatı, 60 adet 45 kalibre tabanca mühimmatı, 2 RPG -7 roketatar başlığı, 40 RPG-7 roketatar sevk fişeği, çok sayıda Doçka ve 7,62 milimetre PKMS makineli tüfek mayonu, 5 sabit merkez telsizi, kamera, lazer mesafe ölçer, 2 el dürbünü, 2 Dragunov dürbünü, Doçka mühimmat doldurucusu, PKMS makineli tüfek namlusu, çok sayıda AK-47 piyade tüfeği mekanizması, 20 plastik patlayıcı, 15 EYP düzeneği, 5 kutu barut, çok sayıda elektrikli fünye, 4 termal şemsiye."