Yangın faciasında otel sahibi Halit Ergül'e pankartlı tepki! "Cani Halit"

Yangın faciasında otel sahibi Halit Ergül'e pankartlı tepki! | Fotoğraf-İHA

Kapısında güvenlik ve içerisinde çalışanların olduğu inşaat sahası görüntülendi. Gölcük Tabiat Parkı yoluna yeni otelini yaptıran Ergül'ün ayrıca Gölcük Tabiat Parkı'nda bulunan diğer işletmesinin de kapatıldığı öğrenildi.

HALİT ERGÜL'E PANKARTLI TEPKİ: "CANİ"

Halit Ergül'ün sahibi olduğu Gazelle Resort Otel'in giriş yolundaki parka, vatandaşlar tarafından "Ben 78 canın ailelerinin hatta tüm Türkiye'nin sesiyim. Ne oldum değil ne olacağım diyeceksin bu hayatta. Cani Halit" yazılı pankart asıldı.