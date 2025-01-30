Başkan Recep Tayyip Erdoğan (AA)

AİLE VE GENÇLİK FONU'NA 38 BİN 60 BAŞVURU ALINDI

MKYK'da Aile ve Gençlik Fonu'na ilişkin de son durumu paylaşan Göktaş, gençler tarafından Türkiye'nin her köşesinden başvuru yapıldığını kaydetti. Göktaş, Fon kapsamında Türkiye'nin dört bir yanından 38 bin 60 başvuru alındığını bildirdi.

Ayrıca doğum ve çocuk desteklerine ilişkin de bilgilendirmelerde bulunan Bakan Göktaş, destek kapsamında yeni doğacak ilk çocuğa tek seferlik 5 bin lira doğum desteği verilecek. İkinci çocuğa bin 500 lira, 3'üncü ve sonraki çocuklara da 5 bin lira destek ödemesi her ay annelerin hesaplarına yatırılacak. Bakan Göktaş, bu desteklerin çocuklar 5 yaşını tamamlayana kadar sürdürüleceğini vurgulayarak, desteklerin 1 Ocak 2025 sonrası doğan tüm çocuklar için geçerli olacağının da altını çizdi.