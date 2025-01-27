Gençlere yönelik sosyal medya düzenlemesi yolda! Yaş sınırı belli oldu

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"IRAK TARAFINDA PROJE BİTME AŞAMASINDA"

Uraloğlu, Kalkınma Yolu'nun Basra Körfezi Fav Limanı'ndan başlayacak ilk fazının bu yıl devreye alınacağını aktararak, şu ifadeleri kullandı:

"Kalkınma Yolu, Fav Limanı'ndan başlayıp Bağdat üzerinden Ovaköy Sınır Kapısı'na giren 1200 kilometrelik demir ve kara yolu, enerji nakil hattı ve iletişim hatlarını da barındıracak. Irak tarafında proje bitme aşamasında, kuzey tarafını netleştirmeye çalışıyorlar. Finansmanla ilgili görüşmelerde model oluşturma noktasında bir yere geldik. Birleşik Arap Emirlikleri, Katar, Irak ve Türkiye'nin içinde bulundu 4 ülke olarak yıl içinde buranın yapımıyla ilgili süreci başlatabilmek için gayret ediyoruz. Kalkınma Yolu'nun Türkiye tarafında yer alacak ve 2025 Yılı Yatırım Programı'na alınan Gaziantep, Şanlıurfa ve Mardin Ovaköy'e kadar olan kısmının ihalelerini yıl içinde yapmak istiyoruz."

Türkiye'de 58 havalimanı olduğuna, Yozgat ve Bayburt-Gümüşhane havalimanlarını da 2026'da bitireceklerine dikkati çeken Uraloğlu, böylece, ülkenin yakın ve orta gelecekteki havalimanı ihtiyacını çözmüş olacaklarını ve ilerleyen zamanlarda başka ihtiyaç olursa onu da değerlendireceklerini söyledi.

Uraloğlu, Türkiye'nin geçen yıl yurt dışı uçuşlarda 4 lokasyonu daha ilave ederek 349 noktaya ulaştığına işaret ederek, "Dünyanın en çok noktasına uçan ülkesiyiz. Havacılık anlaşması yaptığımız 175 ülke var. Dünyanın her yerindeyiz. Elbette yenilerini eklememiz söz konusu ama genel anlamdaki hedeflerimizi gerçekleştirdik." değerlendirmesinde bulundu.