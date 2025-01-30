30 Ocak 2025, Perşembe
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Bakan Bayraktar Azerbaycan Ekonomi Bakanı Mikayıl Cabbarov ile görüştü

AA
ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 30.01.2025 09:54
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Bakan Bayraktar Azerbaycan Ekonomi Bakanı Mikayıl Cabbarov ile görüştü

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Azerbaycan Ekonomi Bakanı Mikayıl Cabbarov ve beraberindeki heyet ile enerji ve doğal gaz alanlarındaki iş birliklerine yönelik görüşme gerçekleştirdi.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Azerbaycan Ekonomi Bakanı Mikayıl Cabbarov ve beraberindeki heyet ile doğal gaz başta olmak üzere devam eden enerji iş birliklerini değerlendirdiklerini bildirdi.

Bakan Alparslan Bayraktar, Azerbaycan Ekonomi Bakanı Mikayıl Cabbarov ile görüştü | Fotoğraf: X (Bakan Bayraktar)Bakan Alparslan Bayraktar, Azerbaycan Ekonomi Bakanı Mikayıl Cabbarov ile görüştü | Fotoğraf: X (Bakan Bayraktar)

Bakan Bayraktar, X sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Azerbaycan Ekonomi Bakanı Mikayıl Cabbarov ve beraberindeki heyeti bakanlıkta ağırladıklarını belirterek, şu ifadeleri kullandı:

"Dost ve kardeş ülkemiz Azerbaycan ile enerji alanındaki ilişkilerimizi yoğun bir şekilde sürdürüyoruz. Sayın Cabbarov ile doğal gaz başta olmak üzere devam eden enerji iş birliklerimizi değerlendirdik. Yeni geliştirebileceğimiz projeler hakkında istişarede bulunduk."

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Bakan Bayraktar Azerbaycan Ekonomi Bakanı Mikayıl Cabbarov ile görüştü Bakan Bayraktar Azerbaycan Ekonomi Bakanı Mikayıl Cabbarov ile görüştü Bakan Bayraktar Azerbaycan Ekonomi Bakanı Mikayıl Cabbarov ile görüştü
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