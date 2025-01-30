30 Ocak 2025, Perşembe
Haberler Gündem Haberleri Sinop'ta uyuşturucu operasyonu: 3 kişi yakalandı

Sinop'ta uyuşturucu operasyonu: 3 kişi yakalandı

AA
ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 30.01.2025 12:50
ABONE OL
Sinop’ta uyuşturucu operasyonu: 3 kişi yakalandı

Sinop'ta düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 3 şüpheli gözaltına alındı. Ekiplerce adreslerde yapılan aramada bir miktar uyuşturucu madde, 5 kök kenevir bitkisi ile birer av tüfeği ve kurusıkı tabanca ele geçirildi.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince uyuşturucuyla mücadele kapsamında Türkeli ilçesinde belirlenen adreslere operasyon düzenlendi.

Ekiplerce adreslerde yapılan aramada bir miktar uyuşturucu madde, 5 kök kenevir bitkisi ile birer av tüfeği ve kurusıkı tabanca ele geçirildi.

Operasyonda 3 şüpheli gözaltına alındı.

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
Sinop’ta uyuşturucu operasyonu: 3 kişi yakalandı Sinop’ta uyuşturucu operasyonu: 3 kişi yakalandı Sinop’ta uyuşturucu operasyonu: 3 kişi yakalandı
Günün Manşetleri GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör