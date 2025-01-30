İzmir’de 250 ton kaçak akaryakıt ele geçirildi!

İzmir'de 250 ton karışımlı akaryakıt ele geçirildi (DHA)

Depoya yapılan baskında piyasa değeri yaklaşık 10 milyon TL olan, plastik ve metal tanklar içerisinde bulunan 250 ton karışımlı akaryakıt ele geçirildi. 3 şüpheli yakalandı.

Adliyeye sevk edilen şüpheliler, çıkarıldıkları mahkemede adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.