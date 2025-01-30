Özel hastaneler yönetmeliğinde değişiklik! Üst düzey tıbbi denetim dönemi başladı | İşte o değişiklikler

Özel hastaneler yönetmeliğinde değişiklik! Üst düzey tıbbi denetim dönemi başladı | Fotoğraf-AA Arşiv

Bilimsel komisyonlarda her branştan Türkiye'nin önde gelen uzmanları yer alacak.

Bilimsel Komisyonlar ise "Yenidoğan Yoğun Bakım, Erişkin Yoğun Bakım, Aile Hekimliği, Ortopedi ve Travmatoloji, Acil Sağlık Hizmetleri, Cinsiyet Değişikliği, Tıbbi Genetik, Organ Nakli, Radyoloji Hizmetleri, Beyin ve Sinir Cerrahisi, Tıbbi Onkoloji, Çocuk ve Erişkin Hematoloji, Kulak Burun Boğaz, Gastroenteroloji ve Obezite Cerrahisi, Kardiyoloji ve Erişkin Kalp ve Damar Cerrahi, Göz Hastalıkları, Kadın Hastalıkları ve Doğum Göğüs Hastalıkları, Tıbbi Laboratuvar Hizmetleri, Ağız ve Diş Sağlığı Hizmetleri" şeklinde.

DEVİR İŞLEMİ TESPİTİNDE RUHSAT İPTAL EDİLECEK

Sağlık hizmet sunumu için özel hastanelere tahsis edilen yatak ve kadrolar, devir konusu olmaktan çıkartılıyor. Yeni yönetmelikle, özel hastanelerde yataklı servislerin, yoğun bakımların ve kliniklerde sunulan hizmetlerin üçüncü kişiler eliyle yürütülmesinin tespiti halinde özel hastanelerin ruhsatları iptal ediliyor.

ÖZEL HASTANELERDE FAHİŞ FİYATLARA YASAK!

Özel hastanelerde SGK tarafından belirlenen fark ücretleri dışında vatandaştan herhangi bir ücret talep edilmesi yasaklanıyor. Yeni yönetmelikle, fahiş fiyat politikasının önüne geçilerek standart bir fiyat politikası hayata geçirildi. Fiyatlar belirlenirken SGK tarafından belirlenen SUT fiyatları baz alınacak.

ÖZEL HASTANE AÇMAK İSTEYENLERE İLAVE KRİTERLER

Özel hastane açmak isteyenler için önemli kriterler getirildi. Yüz kızartıcı suçlardan hüküm giyenlerin hastane açması engellendi ve sahipliğinde ruhsat iptali gerçekleşen kişilerin yeniden hastane açmaları kısıtlanıyor.

YAPAY ZEKA DESTEKLİ DENETİM MEKANİZMASI

Sağlık Bakanlığı, "Sağlıklı Türkiye Yüzyılı" programı çerçevesinde risk yönetimine dayalı, bilişim tabanlı, yapay zekânın kullanıldığı çoklu ve şeffaf denetim mekanizmasını uygulamaya aldı. Özel hastanelerde yapay zekâ destekli denetimler gerçekleştirilecek. Bu sayede usulsüzlüklerin önüne geçilecek.