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Otel yangınında CHP'li belediyeden bir skandal daha! Sedat Gülener'in eşi de belediyede müdür çıktı

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 29.01.2025 23:11 Güncelleme: 29.01.2025 23:26
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Otel yangınında CHP’li belediyeden bir skandal daha! Sedat Gülener’in eşi de belediyede müdür çıktı

Bolu Kartalkaya'da 78 vatandaşımızın hayatını kaybettiği otel yangını faciasında CHP'li belediyenin bir skandalı daha ortaya çıktı. Tanju Özcan’ın belediye başkan yardımcısı olarak atadığı dayısının oğlu Sedat Gülener’in hissesi yüzde yüz Bolu Belediyesi'ne ait olan Bol Tur Turizm Şirketi'nde yetkili müdür olarak görev yaptığı ortaya çıktı. Ayrıca Gülener çiftinin, Bolu Belediyesi'ne ait otobüs ihalesinde karşılıklı sözleşme imzaladığı da öğrenildi.

Bolu Kartalkaya Kayak Merkezi'nde 78 kişinin yaşamını yitirdiği otel yangını faciasında soruşturma sürerken yeni detaylar da ortaya çıkmaya devam ediyor.

Korkunç faciada CHP'li Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan'ın, dayısının oğlu Sedat Gülener'i belediye başkan yardımcısı olarak atadığı ortaya çıkmıştı. Bununla sınırlı değildi, Özcan'ın İtfaiye Müdürlüğü'nü de dayıoğluna bağladığı ortaya çıkmıştı.

Tüm bu skandallar gündemdeki yerini korurken CHP'li belediyenin bir skandalı daha ortaya çıktı.

Otel yangınında CHP'li belediyeden bir skandal daha! Otel yangınında CHP'li belediyeden bir skandal daha!

CHP'Lİ BELEDİYEDE DAYIOĞLUNUN EŞİ DE MÜDÜR ÇIKTI

Sabah'ın haberine göre Tanju Özcan'ın belediye başkan yardımcısı olarak atadığı Sedat Gülener'in eşi Gülten Gülener'in, hisseleri yüzde yüz Bolu Belediyesi'ne ait olan Bol Tur Turizm Şirketi'nde yetkili müdür olarak görev yaptığı ortaya çıktı. Sadece müdürlük de değil, Gülener çiftinin Bolu Belediyesi'ne ait otobüs ihalesinde karşılıklı sözleşme imzaladığı öğrenildi.

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