Otel yangınında CHP’li belediyeden bir skandal daha! Sedat Gülener’in eşi de belediyede müdür çıktı

Otel yangınında CHP'li belediyeden bir skandal daha!

CHP'Lİ BELEDİYEDE DAYIOĞLUNUN EŞİ DE MÜDÜR ÇIKTI

Sabah'ın haberine göre Tanju Özcan'ın belediye başkan yardımcısı olarak atadığı Sedat Gülener'in eşi Gülten Gülener'in, hisseleri yüzde yüz Bolu Belediyesi'ne ait olan Bol Tur Turizm Şirketi'nde yetkili müdür olarak görev yaptığı ortaya çıktı. Sadece müdürlük de değil, Gülener çiftinin Bolu Belediyesi'ne ait otobüs ihalesinde karşılıklı sözleşme imzaladığı öğrenildi.