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Ahmed el-Şara Suriye Devlet Başkanlığı görevine resmi olarak başladı!

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 29.01.2025 22:00 Güncelleme: 30.01.2025 01:34
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Ahmed el-Şara Suriye Devlet Başkanlığı görevine resmi olarak başladı!

Suriye devrim lideri Ahmed Şara, Suriye geçiş hükümeti tarafından Cumhurbaşkanı olarak atandı. Şara, 4 yıl boyunca ülkeyi yönetecek.

Suriye Haber Ajansı'na (SANA) göre, Şara'nın yanı sıra Dışişleri Bakanı Esad Hasan Şeybani ve ülkedeki askeri grup temsilcilerinin katılımıyla "Zafer Konferansı" düzenlendi.

ŞARA SURİYE CUMHURBAŞKANI OLARAK ATANDI!

Konferansın bitiminde Askeri Operasyonlar İdaresi Sözcüsü Albay Hasan Abdülgani, sonuç bildirisini okudu.

Abdülgani, Şara'yı geçiş döneminde Suriye'nin cumhurbaşkanı ilan ettiklerini ve Şara'nın ülkeyi uluslararası platformlarda temsil edeceğini duyurdu. 2012 yılı anayasasının yürürlükten kaldırıldığını belirten Abdülgani, Esed rejimine bağlı ordu, güvenlik birimleri ve parlamentonun feshedildiğini de açıkladı.

Ahmed el-Şara Suriye Devlet Başkanlığı görevine resmi olarak başladı!

"BÜYÜK ZAFERE ULAŞTIK"

"Şam'ın omuzlarından zilletin tozunu silkip büyük zafere ulaştık." ifadelerini kullanan Şara'nın 8 Aralık gününü "Milli Bayram" ilan ettiği de aktarıldı.

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Ahmed el-Şara Suriye Devlet Başkanlığı görevine resmi olarak başladı! Ahmed el-Şara Suriye Devlet Başkanlığı görevine resmi olarak başladı! Ahmed el-Şara Suriye Devlet Başkanlığı görevine resmi olarak başladı!

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