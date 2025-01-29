Ahmed el-Şara Suriye Devlet Başkanlığı görevine resmi olarak başladı!

Suriye Haber Ajansı'na (SANA) göre, Şara'nın yanı sıra Dışişleri Bakanı Esad Hasan Şeybani ve ülkedeki askeri grup temsilcilerinin katılımıyla "Zafer Konferansı" düzenlendi.

Konferansın bitiminde Askeri Operasyonlar İdaresi Sözcüsü Albay Hasan Abdülgani, sonuç bildirisini okudu.

Abdülgani, Şara'yı geçiş döneminde Suriye'nin cumhurbaşkanı ilan ettiklerini ve Şara'nın ülkeyi uluslararası platformlarda temsil edeceğini duyurdu. 2012 yılı anayasasının yürürlükten kaldırıldığını belirten Abdülgani, Esed rejimine bağlı ordu, güvenlik birimleri ve parlamentonun feshedildiğini de açıkladı.

"BÜYÜK ZAFERE ULAŞTIK"

"Şam'ın omuzlarından zilletin tozunu silkip büyük zafere ulaştık." ifadelerini kullanan Şara'nın 8 Aralık gününü "Milli Bayram" ilan ettiği de aktarıldı.