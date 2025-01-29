Külliye'de kritik kabul! Başkan Erdoğan Hamas heyetini kabul etti | "Teşekkür" ziyareti

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Hamas Şura Meclisi Başkanı Muhammed Derviş'i ve Hamas heyetini Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde kabul etti.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığından yapılan açıklamada, "Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan, Hamas Şura Meclisi Başkanı Muhammed Derviş'i ve Hamas heyetini Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde kabul etti." ifadelerine yer verildi.

Kabulde, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, MİT Başkanı İbrahim Kalın, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Cumhurbaşkanı Dış Politika ve Güvenlik Başdanışmanı Akif Çağatay Kılıç ve Cumhurbaşkanlığı Özel Kalem Müdürü Hasan Doğan da yer aldı.

"DİRENİŞ RUHU KAYBOLMAYACAK"

Başkan Erdoğan, Hamas Şura Meclisi Başkanı Derviş'i kabulünde, Hamas'ın 471 gün boyunca verdiği mücadelenin direniş ruhunun kaybolmayacağını bir kez daha gösterdiğini belirtti Erdoğan, kabulde, Türkiye'nin, Gazze'deki gerçekleri anlatmayı sürdüreceğini, ateşkesin ikinci, üçüncü aşamalarının başarıyla tamamlanmasını temenni ettiğini söyledi.

DETAYLAR A HABER'DE

A Haber muhabiri Kübra Bal o görüşmenin detaylarını aktardı.

A Haber Muhabiri Kübra Bal: Başkan Erdoğan Şura Meclisi Başkanı Dervişi ve Hamas heyetini kabul etti. Ateşkesin ardından gerçekleştirilen il ziyaret olması açısından oldukça önemli olduğunu ifade edebiliriz. Kabulde Dışişleri Bakanı Fidan, MİT Başkanı Kalın, Cumhurbaşkanı Dış Politika ve Güvenlik Başdanışmanı Akif Çağatay Kılıç ve Cumhurbaşkanlığı Özel Kalem Müdür Hasan Doğan da görüşmede yer aldı.

"TEŞEKKÜR" ZİYARETİ

Başkan Erdoğan, 7 Ekim'deki İsrail'in saldırılarının ardından uluslarası arenada ateşkesin sağlanması gerektiğini dile getirmişti. Aynı zamanda yoğun diplomasi trafiği de gerçekleştirdi. Bu kapsamda sayısız telefon görüşmesi gerçekletirdi ve bu konuyu her defasında dile getirdi.

Başkan Erdoğan'ın Gazze'deki yaralıların durumunu yakından takip ettiğini biliyoruz. Gazze'ye ulaştırılan tonlarca insani yardım ve gıda kolilerinin takibinde de Başkan Erdoğan'ın takipte olduğunu biliyoruz. Bu görüşmenin bir "teşekkür" görüşmesi olduğunu dile getirebiliriz.