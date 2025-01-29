Başkan Erdoğan, Özbekistan ve Azerbaycan bakanlarını kabul etti | Fotoğraf: AA

Kabule, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu ve Cumhurbaşkanı Dış Politika ve Güvenlik Başdanışmanı Akif Çağatay Kılıç da katıldı.