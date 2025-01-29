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Başkan Erdoğan Özbekistan ve Azerbaycan bakanlarını kabul etti

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 29.01.2025 16:36 Güncelleme: 29.01.2025 17:29
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Başkan Erdoğan Özbekistan ve Azerbaycan bakanlarını kabul etti

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Özbekistan ve Azerbaycanlı bakanları Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde kabul etti.

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde basına kapalı gerçekleştirilen kabulde, Azerbaycan Dışişleri Bakanı Ceyhun Bayramov, Özbekistan Dışişleri Bakanı Bahtiyar Saidov, Azerbaycan Ekonomi Bakanı Mikayıl Cabbarov, Özbekistan Yatırım, Sanayi ve Ticaret Bakanı Laziz Kudratov, Özbekistan Ulaştırma Bakanı İlham Mahkamov ve Azerbaycan Dijital Kalkınma ve Ulaştırma Bakanı Rashad Nabiyev yer aldı.

Başkan Erdoğan, Özbekistan ve Azerbaycan bakanlarını kabul etti | Fotoğraf: AABaşkan Erdoğan, Özbekistan ve Azerbaycan bakanlarını kabul etti | Fotoğraf: AA

Kabule, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu ve Cumhurbaşkanı Dış Politika ve Güvenlik Başdanışmanı Akif Çağatay Kılıç da katıldı.

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Başkan Erdoğan Özbekistan ve Azerbaycan bakanlarını kabul etti Başkan Erdoğan Özbekistan ve Azerbaycan bakanlarını kabul etti Başkan Erdoğan Özbekistan ve Azerbaycan bakanlarını kabul etti
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