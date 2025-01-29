İBB’nin ihmali İstanbul’un suyunu tehlikeye atıyor! Melen Çayı’na kanalizasyon karışıyor | İBB’nin durdurduğu arıtma tesisleri: İmamoğlu devam eden projeyi iptal ettirdi!

Düzce Belediye Başkanı Dr. Faruk Özlü, İstanbul'un en önemli su kaynaklarından biri olan Melen Çayı'nda yaşanan çevre felaketine dikkat çekti. Kanalizasyon atıklarının Melen'e karıştığını belirten Özlü, İBB ve İSKİ'nin sorumluluğunu yerine getirmediğini vurguladı.

Düzce Belediye Başkanı Dr. Faruk Özlü (A Haber arşiv)

İBB'NİN İHMALİ MELEN'İ TEHDİT EDİYOR!

Düzce Belediye Başkanı Dr. Faruk Özlü, Melen Çayı'na kanalizasyon sularının karıştığını belirterek, İBB'nin arıtma tesislerini tamamlamaması nedeniyle İstanbul'un içme suyunun büyük bir risk altında olduğunu söyledi. Özlü, "Bakın arkada kanalizasyon atıkları dereye boşalıyor. Bu atıklar İstanbul'a içme ham suyu olarak gidiyor. Düzce'nin ilçeleri Kaynaşlı, Cumayeri, Gümüşova, Yığılca gibi bölgelerde kanalizasyonlar Melen'e boşalıyor" diyerek tehlikeye dikkat çekti.

2007 yılındaki kuraklık sebebiyle Melen Projesinin birinci kademesi Şafak Harekatı ile 20 Ekim 2007 tarihinde devreye alındı. ( A Haber arşiv)

CUMHURİYET TARİHİNİN EN BÜYÜK SU PROJESİ

Türkiye Cumhuriyeti tarihinin en büyük içme suyu projelerinden biri olan Büyük Melen Projesi, 2007 yılında hayata geçirildi. İstanbul'un Avrupa ve Anadolu yakalarını denizin altından birbirine bağlayan Boğaz Geçiş Tüneli, dönemin Başbakanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından bizzat açıldı. Melen, geçtiğimiz yıl 400 milyon metreküp su ile İstanbul'un su ihtiyacını karşıladı ve bu oran kimi zaman %70'lere kadar ulaşıyor.

İBB YATIRIMLARI DURDURDU!

İBB Meclisi Eski Çevre Komisyonu Başkanı Sadullah Hasanoğlu, İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı İSKİ'nin bölgede yapması gereken yatırımları tamamlamadığını belirtti. Hasanoğlu, "Türkiye Cumhuriyeti tarihinin en büyük su getirme projesi Devlet Su İşleri tarafından yapıldı. Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde İstanbul'a su getirildi. Eğer Melen suyu olmasa İstanbul susuz kalır" dedi.

Özlü ise İBB ve İSKİ'yi şu sözlerle eleştirdi, "İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin ve bağlı kuruluşu İSKİ'nin Düzce'ye yapması gereken yatırımlar var. Ancak bu yatırımları tamamlamadıklarını görüyoruz." ifadelerini kullandı.

İBB Meclisi Eski Çevre Komisyonu Başkanı ve çevre mühendisi Sadullah Hasanoğlu (A Haber ekran görüntüsü)

İSKİ'NİN 5 ARITMA TESİSİ YARIM KALDI!

İBB Meclisi Eski Çevre Komisyonu Başkanı ve çevre mühendisi Sadullah Hasanoğlu, 2017 yılında ihalesi yapılan 5 arıtma tesisinin CHP'li İBB yönetimi tarafından tamamlanmadığını belirtti. Hasanoğlu, "Melen Havzası'ndaki suyun temiz olması sağlamak için 5 tane arıtma tesisinin ihalesi AK Parti döneminde yapıldı. Yaklaşık 86 milyon TL'lik ihale bedeli ile inşaat başlatıldı. Ancak aynı Silahtarağa'da temel atmama töreni yapan İmamoğlu, Düzce'de de inşaatı devam eden arıtma tesisini iptal etti ve ofise çevirdi" diyerek CHP'li İBB yönetiminin ihmalkârlığını gözler önüne serdi.

İBB'NİN HARCAMALARI YATIRIMA DEĞİL, ŞOVA GİDİYOR

İBB'nin yatırımları yavaşlatmasının İstanbul'un altyapısını riske attığını belirten Hasanoğlu, "Her 10 TL'den 7 TL'si AK Parti döneminde yatırıma giderken, 2019'dan bu yana bu oran 4-4,5 TL'ye düştü. İşlerin yavaşlama sebebi aslında bu" diyerek CHP'li yönetimin kaynakları doğru kullanmadığını ifade etti.

Melen Havza'sına kanalizasyon atıklarının döküldüğü görüldü (AA)

İSTANBUL'UN SUYU TEHLİKE ALTINDA!

İBB yönetiminin sorumsuzluğu nedeniyle Melen'den İstanbul'a kirli su karışma riski giderek artıyor. Uzmanlar, Melen suyunun arıtılması için gereken tesislerin tamamlanmamasının büyük bir çevre felaketine yol açabileceği konusunda uyarıyor.

AK Parti döneminde İstanbul'un su ihtiyacını karşılamak için hayata geçirilen dev projeler, CHP'li İBB yönetiminin ihmali ve yanlış yönetimi nedeniyle tehlikeye girmiş durumda. İstanbul'un geleceği için gerekli altyapı projelerinin tamamlanması şart.