CHP'li İBB Melen Havzası'nı kaderine tek etti! İçme suyuna kanalizasyon karıştı
Düzce Belediye Başkanı Faruk Özlü, İstanbul'a içme suyu sağlayan Melen Havzası'nın bakımından sorumlu İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) ile İstanbul Büyükşehir Belediyesine (İBB) yatırımlarını tamamlama çağrısını yineleyerek, Melen Deresi'ne lağım suyu karıştığına ilişkin görüntü paylaştı.
İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) idaresi İSKİ, 16.05.2018 tarihli genel kurulunda, içme suyu havzası olması nedeniyle Melen'i atık su tehdidinden korumak amacıyla Düzce'deki yerleşim bölgelerinin atık sularının havzaya karışmaması için bir proje hazırladı. "Melen Havzası Çevre Koruma projesi" kapsamında İSKİ tarafından "Cumayeri, Kaynaşlı, Yığılca ve Gölkaya" atık su arıtma tesisleri inşa edilmesi kararlaştırıldı.
6 KEZ YATIRIM PLANINA ALINDI KAĞIT ÜSTÜNDE KALDI
"Melen Havzası Çevre Koruma projesi", ilk kez 2019 yılında İBB meclisinde yatırım planına alındı. Atık su arıtma tesisleri için bütçeden pay da ayırıldı. Ancak 2019 yılında İBB yönetimi CHP'ye geçince aynı yıl yatırım planına alınıp bütçesi alınan atık su arıtma tesisleri için bir girişim yapılmadı.
Söz konusu proje sırasıyla 2020, 2021, 2022, 2023 ve son olarak 2024 yıllarında da ayrı ayrı yatırım planına alınarak bütçesi ayrıldı ancak proje için yine bir adım atılmadı. Melen'i atık su tehdidinden koruyacak olan proje 6 yıl boyunca kağıt üstünde kaldı.
PROJE İSKİ'NİN SORUMLULUĞUNDA
İBB'nin 6 yıl boyunca yatırım planına almasına rağmen hiçbir adım atmadığı proje nedeniyle Düzce'deki yerleşim yerlerinin atık suları İstanbul'a içme suyu temin eden Melen'e dökülmeye devam etti. Düzce Belediye Başkanı Faruk Özlü Sabah Gazetesi'ne yaptığı açıklamada projenin İSKİ sorumluluğunda olduğunu hatırlatarak, İstanbulluların sağlıklı içme suyuna kavuşması için söz konusu atık su arıtma tesislerinin İBB tarafından bir an önce yapılıp devreye alınması gerektiğini belirtti.
Faruk Özlü, "Bu proje İSKİ'nin Melen içme suyu projesi kapsamında kendi sorumluluğunda olan bir proje. İBB, 2024'ün ilk çeyreğine kadar bitireceğini beyan etti, bu zamana kadar bekledik ancak bunca zamanda herhangi bir adım atılmayınca İBB'nin sorumluluğunu hatırlatma gereği duyduk" dedi.
SABAH YERİNDE GÖRÜNTÜLEDİ
Sabah Gazetesi, İBB'nin vurdum duymazlığı nedeniyle Düzce'nin dört ayrı ilçesinden (Cumayeri, Yığılca, Kaynaşlı ve Gölkaya) Melen'e dökülen kanalizasyon sularını ayrı ayrı görüntüledi. Görüntülenen noktalardan İstanbul'a içme suyu sağlayan Melen Havza'sına kanalizasyon atıklarının döküldüğü görüldü.