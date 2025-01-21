CHP’li İBB Melen Havzası’nı kaderine tek etti! İçme suyuna kanalizasyon karıştı

İBB CHP'ye geçince Melen Havzası kaderine tek edildi. (AA)

6 KEZ YATIRIM PLANINA ALINDI KAĞIT ÜSTÜNDE KALDI

"Melen Havzası Çevre Koruma projesi", ilk kez 2019 yılında İBB meclisinde yatırım planına alındı. Atık su arıtma tesisleri için bütçeden pay da ayırıldı. Ancak 2019 yılında İBB yönetimi CHP'ye geçince aynı yıl yatırım planına alınıp bütçesi alınan atık su arıtma tesisleri için bir girişim yapılmadı.

Söz konusu proje sırasıyla 2020, 2021, 2022, 2023 ve son olarak 2024 yıllarında da ayrı ayrı yatırım planına alınarak bütçesi ayrıldı ancak proje için yine bir adım atılmadı. Melen'i atık su tehdidinden koruyacak olan proje 6 yıl boyunca kağıt üstünde kaldı.