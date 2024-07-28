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Bakan Işıkhan A Haber'de! SGK’ya en fazla borcu olan belediye hangileri?

ahaber.com.tr - Özel Haber
Giriş: 28.07.2024 20:11 Güncelleme: 28.07.2024 20:44
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Bakan Işıkhan A Haber’de! SGK’ya en fazla borcu olan belediye hangileri?

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan A Haber’de gündeme dair merak edilen soruları cevaplıyor. SGK’ya en fazla borcu olan belediye hangileri? Primler nasıl tahsil edilecek? Borcunu ödemeyen belediyelere nasıl bir yaptırım uygulanacak? Tüm merak edilenler A Haber’de…

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