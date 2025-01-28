İstanbul merkezli 11 ilde düzenlenen yasa dışı bahis operasyonunda sitelerden finansman sağlama ve kara para aklama faaliyetleri yürüten suç şebekelerine yönelik operasyon gerçekleştirildi. Düzenlenen operasyonda 54 şüpheli gözaltına alınırken 23'ü tutuklanarak cezaevine gönderildi.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'nün gerçekleştirdiği operasyonda şebekenin 100 milyon TL'ye yakın mal varlığına tedbir konularak ele geçirilen malzemeler Emniyet Müdürlüğü'nde sergilendi.

Düzenlenen operasyonda şüphelilerin yurt dışı kaynaklı yasa dışı bahis sitelerinde para yatırma ve çekme işlemi, paravan şirketler kurarak haksız kazanç elde ettikleri ortaya çıktı. Operasyon kapsamında 6 otomobil, 10 motosiklet, 1 kamyonet, 3 daire, 1 villa, 2 arsa, 5 şirket ve 17 farklı bankadan 183 farklı hesaba ait 100 milyon TL değerindeki mal varlığına tedbir konuldu.

ÇOK SAYIDA DOKÜMAN VE PARA ELE GEÇİRİLDİ

İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nün düzenlediği operasyonda 40 bin 875 lira, 120 bin dolar ve 4 bin 300 euro, 1 adet soğuk cüzdan, 72 adet telefon, 84 adet sim kartı, 25 adet pos cihazı, 27 adet dizüstü bilgisayar, 18 adet hard disk, 225 gram altın ve 1 adet kaşe ele geçirildi. Ele geçirilen malzemeler İl Emniyet Müdürlüğü Vatan Yerleşkesi'nde sergilendi. Operasyonda 23 şüpheli tutuklanırken 31 şüphelinin ise işlemleri devam ediyor.