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Ticaret Bakanlığı Bolu'daki yangın sonrası 351 firmadan savunma istedi

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Giriş: 28.01.2025 12:52 Güncelleme: 28.01.2025 12:58
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Ticaret Bakanlığı Bolu’daki yangın sonrası 351 firmadan savunma istedi

Ticaret Bakanlığı, Bolu'daki facia sonrası yangın malzemesi denetimleri kapsamında 351 firmayı Haksız Fiyat Değerlendirme Kurulu'na sevk ederek savunmalarını istedi.

Ticaret Bakanlığı, 81 ilde gerçekleştirilen yangın malzemesi denetimleri çerçevesinde 395 denetlenen işletmenin 351'inden savunma istendiğini duyurdu.

Ticaret Bakanlığı 81 Ticaret İl Müdürlüğü tarafından yangın malzemesi denetimi gerçekleştirildiğini duyurdu. Bakanlığın sosyal medya hesabı üzerinden yapılan paylaşımda, şu ifadelere yer verildi: "77 ilden alınan verilere göre ülke genelinde denetlenen işletme sayısı 395'tir, toplam denetlenen ürün sayısı 5 bin 154'tür, Haksız Fiyat Değerlendirme Kuruluna sevk edilmesi öngörülerek savunma istenilen işletme sayısı 351'dir."

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Ticaret Bakanlığı Bolu’daki yangın sonrası 351 firmadan savunma istedi Ticaret Bakanlığı Bolu’daki yangın sonrası 351 firmadan savunma istedi Ticaret Bakanlığı Bolu’daki yangın sonrası 351 firmadan savunma istedi
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