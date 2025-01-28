Ticaret Bakanlığı Bolu’daki yangın sonrası 351 firmadan savunma istedi

Ticaret Bakanlığı 81 Ticaret İl Müdürlüğü tarafından yangın malzemesi denetimi gerçekleştirildiğini duyurdu. Bakanlığın sosyal medya hesabı üzerinden yapılan paylaşımda, şu ifadelere yer verildi: "77 ilden alınan verilere göre ülke genelinde denetlenen işletme sayısı 395'tir, toplam denetlenen ürün sayısı 5 bin 154'tür, Haksız Fiyat Değerlendirme Kuruluna sevk edilmesi öngörülerek savunma istenilen işletme sayısı 351'dir."

Ticaret Bakanlığından konuyla ilgili yapılan açıklama (X)