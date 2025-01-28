TBMM Başkanı Kurtulmuş açıkladı: Bolu’daki yangın Meclis’te görüşülecek

Bosna Hersek Temsilciler Meclisi Başkanı Zvizdic, TBMM Başkanı Kurtulmuş ile ortak basın toplantısında konuştu | Fotoğraf: AA

Bosna Hersek Parlamentosu Temsilciler Meclisi Başkanı Zvizdic ve heyetini TBMM'de ağırlamaktan duyduğu memnuniyeti dile getiren Kurtulmuş, görüşmelerinde, hem iki ülkeyle hem de küresel ve bölgesel konularla ilgili konuları detaylı ele aldıklarını ifade etti.

Bosna Hersek'in güvenlik ve istikrarının Türkiye için Balkanlar'daki en önemli hususlardan birisi olduğunu belirten Kurtulmuş, "Bosna Hersek, tarihi ve kültürel olarak derin bağlarımızın olduğu, yakın tarihinde büyük acılar çekmiş, büyük zulümler görmüş olan bir halkın mücadele sonucunda bağımsızlığını kazanmış olduğu bir cumhuriyettir ve Bosna Hersek Cumhuriyeti, kıyamete kadar, ilelebet istikrar içerisinde, ekonomik ve siyasi istikrarıyla, toprak bütünlüğüyle ve egemenliğiyle yaşayacaktır. Türkiye olarak Bosna Hersek halklarının her bakımdan yanlarında olduğumuzu bir kere daha bu ziyaret dolayısıyla ifade etmek isterim." diye konuştu.

Büyük türbülans yaşanan bir dönemden geçildiğine işaret eden Kurtulmuş, Türkiye olarak bölgede olduğu gibi, özellikle iç çelişkilerin yoğun olarak yaşandığı Balkan coğrafyasında da bütün Balkan ülkeleri arasında istikrar ve güvenliğin sağlanmasına önem verdiklerini vurguladı.

Kurtulmuş, Balkanlar'da istikrarı esas alan "Balkan vizyonu" ile Türkiye'nin, Balkan ülkelerinin tamamıyla yakın ilişkiler geliştirdiğini, ülkeler arasında dostluğun, dayanışmanın, işbirliğinin artırılması için her türlü imkanı seferber ettiğini dile getirerek, "Bosna Hersek Cumhuriyeti'nin bundan sonraki süreçte de Türkiye olarak yanında yer alacağımızı, Bosna Hersek'in her türlü müşkülünde kendisiyle birlikte hareket edeceğimizi bu resmi ziyaret dolayısıyla ifade etmek isterim." dedi.

"BOSNA HERSEK EGEMENLİK HAKLARINI SONUNA KADAR KULLANACAK"

Türkiye olarak, Bosna Hersek'teki bütün siyasi gelişmeleri yakinen takip ettiklerinin altını çizen Kurtulmuş, şunları kaydetti:

"Bosna'nın toprak bütünlüğüne, Dayton Antlaşması dolayısıyla kazanmış olduğu ulusal egemenliğine ve egemenlik haklarına sonuna kadar saygılıyız ve herkesin Bosna Hersek'in uluslararası statüsünden kaynaklanan egemenlik haklarına saygılı davranmasının şart olduğu kanaatindeyiz. Bu çerçevede zaman zaman özellikle Sırp entitesindeki bazı aşırı fikirlere sahip olan siyasetçilerin Bosna Hersek'in bütünlüğünü zedelemeye yönelik sözlerini, eylemlerini dikkatle takip ettiğimizi ve bunun da bölge barışına hiçbir şekilde katkı sağlamayacak ütopik, hayali birtakım fikri arka plana sahip olduğunu söylemek isterim. Bosna Hersek, uluslararası hukuktan kaynaklanan bu egemenlik haklarını sonuna kadar kullanacak ve barış, huzur, birlik ve bütünlük içerisinde daha ileri bir ülke olarak yoluna devam edecektir."

TBMM Başkanı Kurtulmuş, Türkiye'nin, Bosna Hersek'in Avrupa Birliğine (AB) giriş sürecinde her zaman destekçisi olduğunu belirterek, bu konuyu her uluslararası toplantıda dile getirmeye gayret ettiklerini söyledi.