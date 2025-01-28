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Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz yarın KKTC'ye gidecek

AA
ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 28.01.2025 12:48
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Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz yarın KKTC’ye gidecek

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, yarın Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ne (KKTC) ziyarette bulunacak.

Yılmaz, ziyareti kapsamında, KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Cumhuriyet Meclisi Başkanı Ziya Öztürkler ve Başbakan Ünal Üstel ile bir araya gelecek.

Lefkoşa'da Kalkınma Planı Lansmanı, Uluslararası Demokratlar Birliği (UİD) Kongresi, KKTC Muhtarlar Buluşması programına katılacak Yılmaz, Serdarlı köyünde gençlerle buluşacak, KKTC Cumhurbaşkanlığı ve Cumhuriyet Meclisi Yerleşkesi inşaat alanında incelemelerde bulunacak.

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Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz yarın KKTC’ye gidecek Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz yarın KKTC’ye gidecek Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz yarın KKTC’ye gidecek
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