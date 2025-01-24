Kartalkaya'daki yangın sonrası itfaiyeye AFAD modeli mi geliyor?
Bolu Kartalkaya'da Salı günü yaşanan Grand Kartal Otel'deki yangın faciası sonrası kayak merkezlerindeki işletmelerin güvenlik önlemleri ve müdahale durumu tartışılmaya devam ediyor. 78 kişinin hayatını kaybettiği yangın sonrası kayak merkezlerine kapsamlı bir teşkilat kurulması gündemde... Buna göre hızlı müdahaleyi kolaylaştırmak amacıyla AFAD benzeri bir modelin kurulacağı konuşuluyor. A Haber canlı yayınına katılan Sabah Gazetesi Ankara Temsilcisi Okan Müderrisoğlu da kamu yönetimi ve personel reformu ile ilgili düzenlemeler yapılması gerektiğinin altını çizdi.
Bolu Kartalkaya'da 78 kişinin ölümüne yol açan otel yangınının izleri devam ediyor. Türkiye'nin en önemli kayak merkezleri arasında yerini alan Kartalkaya'da yangının başladığı anlarda Grand Kartal Otel'de iddia edilen yangın merdiveni ve alarm sistemleri gibi pek çok unsurun devreye girmemesi vatandaşlar tarafından eleştiriliyor. Denetim konusunda kimin ya da kimlerin sorumlu olduğu hala soru işaretlerini beraberinde getirilirken kayak merkezlerinin bulunduğu mevkiilerde olası bir yangında hızlı müdahale için AFAD'a benzer bir teşkilatın kurulması gündeme geldi.
AK Parti kurmayları tarafından Bolu'daki otel yangını sonrası olası bir yangın durumunda devreye girmesi için çalışma başlatılacağı konuşuluyor. Yer alan haberin devamında AFAD benzeri bir başkanlık kurulması düşünülürken konuya ilişkin yasal düzenlenmeler üzerinde çalışıldığı belirtildi.
MERKEZİ BİR YAPILANMAYA GEÇİLMELİ
AK Parti kurmaylarının yaptığı açıklamalara göre; "İtfaiye hizmetlerinden illerde il belediye başkanlığı, büyükşehirlerde büyükşehir belediye başkanlığı, ilçelerde ilçe belediye başkanlığı ve kırsal alanda İl Özel İdaresi sorumludur. Ama artık özellikle Anadolu'da bölgesel özel sanayi kuruluşları ve imalathanelerin açılması, birçok elektronik yeni cihazın insan hayatına girmesi, yüksek katlı binalarda inşaat şekilleri ile iç/dış cephelerde kullanılan kaplama malzemelerinin değişmesi, orman yangınlarının sıklaşması gibi nedenlerle yangınlara müdahale konusunda merkezi bir yapılanmaya geçmemiz elzem hale geldi" sözlerine yer verildi.
AFAD BENZERİ İTFAİYE TEŞKİLATINA İHTİYACIMIZ VAR
Kurmaylar, "Sadece itfaiye araçlarına sahip bir kuruluşa değil; havadan müdahale için uçak ve helikopter teminini sağlayan, koordine eden, merkezi izleme ve takip sistemi bulunan, İHA'larına 24 saat esasına göre özellikle orman bölgelerinde tarama yaptıran AFAD benzeri bir merkezi itfaiye teşkilatına ihtiyacımız var. Bu merkezi yapılanmanın yanı sıra merkezden uzak ama işletmelerin, konut alanlarının ya da ormanların bulunduğu alanlarda çıkan yangınlara ilk müdahaleyi yapacak müfrezeler de oluşturulmalı" denildi.
OTELLERE ZORUNLU DÜZENLEMELER GELMESİ GÜNDEMDE
AFAD benzeri merkezi itfaiye merkezi modelinin, önümüzdeki hafta Meclis'te gündeme getirilmesi ve konuya ilişkin çalışmanın başlatılması planlanıyor. AK Parti'nin otellerde acil durumlar için gerekli ekipman ve teçhizatlar bulundurulmasının zorunlu hale getirilmesi için başlıklar hazırladığı konuşulurken parti yetkilileri tarafından "Otellerde acil durumlarda riskleri, süreci takip edecek birimler olmalı. Bunlar eğitimden geçirilmeli. Mesela, 50 oda ve üstü otellerde binaların inşaat malzemelerine uygun teknolojik üstyapı şartları belirlenmeli. Bunu uygulamayanlara caydırıcı cezalar verilmeli" ifadeleri kullanıldı.
TÜRKİYE'DE NE KADAR İTFAİYE İSTASYONU VAR?
Bolu'daki yangın felaketinin ardından merak edilen bir diğer soru Türkiye'de ne kadar itfaiye istasyonu ve itfaiye erinin bulunduğu oldu. Yapılan araştırmaya göre yurt genelinde 30 büyükşehirde toplamda itfaiye istasyonu 900'ü bulurken ilçe belediyeleri, Kıyı Emniyeti, Devlet Hava Meydanları, Organize Sanayi Bölgesi (OSB) gibi kurumların da itfaiyeleriyle birlikte toplamda 30 binden fazla itfaiyeci, 1300'den fazla istasyon olduğu öngörülüyor.
A Haber'de Cansın Helvacı'nın sunduğu Ajans Bugün programına katılan Sabah Gazetesi Ankara Temsilcisi Okan Müderrisoğlu, yangın felaketiyle ilgili değerlendirmelerde bulunurken; yapılması planlanan düzenlemelere ilişkin de ipuçları verdi.
Okan Müderrisoğlu'nun öne çıkan sözleri:
Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemine geçtikten sonra ısrarla iki hususu yazmaya devam etmiştim. Bir, kamu yönetimi, iki, personel reformu ve düzenlemesi. Bakın bu sistem maalesef geçmişin alışkanlıklarını da devam ettiren ve bunun üzerine de bina edilmek zorunda kaldığı için taşımıyor Türkiye'yi.
Bir yığın bürokratik boşluk, bir yığın mevzuat açığı, bir yığın sorumluluktan kaçanlar, merkezi yönetim, yerel yönetim ilişkilerindeki belirsizlikler, daha Türkiye'nin büyüme trendine uygun yeni kurumlar, yeni kurallar ihtiyacı, biz hep mevcudun üzerine maalesef makyaj yaparak geldik ama şu gösteriyor ki Türkiye nasıl yargı reformu strateji belgeleri hazırlıyorsa çok acil bir kamu yönetimi ve bir de personel reformu hazırlamalı ve yeni anayasa mantığıyla bunu bütünleştirmeli.
Geçmişin modeli üzerine yepyeni bir model kurup sistemi hızlı işletmeye, düzgün ve etkin işletmeye çalışıyoruz ama kişileri zihniyeti ve alışkanlıkları değiştiremediğimiz ve belli boşlukları da hakiki manada görüp kapatamadığımız için her taraftan verdiğimiz açık farklı yerlerde pıtırak gibi patlıyor ve hepimizin yüreğini dağlıyor. Bu konu devlet yönetimiyle ilgilidir. Ve o anlamda da merkezi yönetimden yerel yönetime doğru yeni bir şema, yeni sorumluluk, yeni kurumlar, yeni kurallar ama mutlaka etkili denetim ve tartışmasız hesap verebilirlik.
FACİADA KAYAK YAPANLAR
Bugün bir sosyoloğun değerlendirmesini okudum. Ben de buna benzer şeyler yazmaya çalışıyorum. Şimdi dayanışma, utanma, empati, yas gibi ortak değerlerimiz artık ortak değerlerimiz olmaktan çıkıyor. Onca insanın can verdiği yerde kayak yapma çabası işte bu yüzden. Neden? İyi de ben bu tatilin parasını ödedim ama düşünmek. Kapitalistleştik. Paranın esas alındığı yeni dünya düzenine ayak uydurduk. Harcama, o anı yaşama gibi kavramlar giderek daha fazla bizi esir almaya başladı. Komşularımızı tanımıyoruz. Yolda birbirimize selam veremiyoruz ve bu modern dünyanın, kentleşmenin, endüstri toplumunun yaşama şekline kendimizi uydurduk. Eskiden yakın çevremizde, komşumuzda veya ülkede büyük bir afet olduğunda insanlar televizyonlarını açmaz, sesini kısar, yüksek sesle gülmezdi bile. Bunlar bizim gerçekten orijinal değerlerimiz ve Anadolu irfan geleneğinin içindeki değerler.
HAYATİ GÜVENCE
Bunları tekrar ihya etmek zorundayız. Ve kimsenin kimseyi idare etmediği, kuralların hakim olduğu, kurumların insanlara güvence sağladığı, siz bir otele niye gidersiniz? Orası sertifikalandırılmıştır. Orası işletmeye ve sizin orada vakit geçirmenize uygun gerekli teminatlar verildiği için oradasınızdır. O andan itibaren belediye miydi, bakanlık mıydı, Ahmet miydi, Mehmet miydi diye bakmazsınız. Sizin oraya gidişinizin ana nedeni orada sizin vakit geçirdiğiniz anda hayatınızla ilgili en küçük bir sorunun olmayacağını bilmeniz veya buna müdahale edileceğinden emin olmanız.
MHP'Lİ İSMAİL ÖZDEMİR MAKAM ARACI İLE İNSANLARI UYANDIRMAK İSTİYOR
Bakın MHP'nin sözcüsü İsmail Özdemir gece saatlerinde sabaha karşı Kartalkaya'da yakınlarını kurtarmak için gidiyor. Yangının büyümekte olduğunu fark ediyor. İşte İçişleri Bakanlığı başta olmak üzere yetkililerle temasa geçiyor. Kendisinin somut tespiti Jandarmanın, AFAD'ın olayı intikali, itfaiyenin intikali, düzeltiyorum. İtfaiyenin intikali arasındaki sürenin ne kadar geniş olduğunu orada bulabildikleri merdivenlerle insanları nasıl kurtarmaya çalıştıklarını ben şöyle de duydum. Aynı zamanda bir resmi makam aracı olduğu için alarmını sirenlerini de çalıştırarak insanları da uyandırmak için de gayret ediyorlar.
O yiğit tıp fakültesi öğrencisi, son sınıf öğrencisi, pırıl pırıl bir çocuk. Aynı şekilde arkadaşı mühendislik öğrencisi kendi canlarını kurtardıktan sonra başka canları kurtarmak için giriyorlar ve maalesef karbonmonoksite maruz kalıyorlar. Yani böyle pırıl pırıl gençler yetiştiriyoruz. Fakat enfekte bir sistemin içinde bu çocukları da heba ediyoruz. İnsan kahroluyor gerçekten. O yüzden Türkiye'nin hani bu işletme ruhsatları özellikle insan sağlığına doğrudan ya da risk teşkil eden alanlardaki işletme biçimleri, bu kuralların uyulması, bunların düzenli denetlenmesi.
Belki bizim artık AFAD üzeri yangınlara, her türlü yangına müdahale için yeni bir koordinasyona, yeni bir yapılanmaya ve yeni insanlar yetiştirmeye de ihtiyacımız var. Artık başka gerçekliklerle karşı karşıya kalıyoruz. Dolayısıyla geriye dönüp bakıp böyle sürekli adım adım iyileştirmek kadar yeniden inşa etmekle ilgili de birçok bizi bekleyen dosya var. Önümüzdeki günlerin bence en önemli konusu Türkiye'nin tüm mevzuatını, yetki sorumluluklarını, merkezi yönetim, yerel yönetim, personel, personelin yetkisi, bilgilendirmesi, bütün bunları yeni prosedürlere ve kişilerin inisiyatifine bırakmayacak şekilde yapılmalı.
Örneğin belediye bir tespit yapıyor. Bunu bir valiliğe, bir bakanlığa yazmayı akıl etmiyor. Benim öyle bir sorumluluğum yoktur. Ya hiç mi aklın yok, hiç mi vicdanın yok, hiç mi insani değerlerin yok. Yani minimum ya, minimum bir orta zeka bile böyle bir refleks gösterir. Ya iki satır yazı. Devletin konuşma dili yazıdır. Devlet yazıyla konuşur. Bu kadar zor mudur? Basiretsizlik nedir? Beni ilgilendirmez demek nedir? Orası bakanlık, biz belediyeyiz. O başka parti, ben başka parti dediğinde ortaya çıkan felaketten kim kendini kurtarabilir? Kimse kurtaramaz.