Sunucu Kübra Par'dan saygısızlık! Yayın bitiminde el hareketi yaptı | RTÜK'ten jet inceleme
İstanbul'da bilirkişi ile yapılan telefon görüşmesinin ifşa edilmesi ve bilirkişinin ismini hedef gösterilecek şekilde açıklayarak yargılamanın seyrini etkilemeye yönelik Halk TV Sorumlu Müdürü Serhan Asker, gazeteci Seda Selek ve Barış Pehlivan gözaltına alındı. Bunun üzerine TV100 Ana Haber sunucusu Kübra Par, bilirkişiyle yaptığı görüşmeyi ifşa eden gazeteci Barış Pehlivan'ın gözaltına alınmasına tepki gösterirken canlı yayını el hareketiyle sonlandırdı. RTÜK Başkanı Ebubekir Şahin, Par'ın hareketine ilişkin inceleme başlatıldığını duyurdu.
İstanbul'da bilirkişi ile yapılan telefon görüşmesinin ifşa edilmesi ve bilirkişinin ismini hedef gösterilecek şekilde açıklayarak yargılamanın seyrini etkilemeye yönelik Halk TV Sorumlu Müdürü Serhan Asker, gazeteci Seda Selek ve Barış Pehlivan gözaltına alındı.
KÜBRA PAR'DAN CANLI YAYINDA EL HAREKETİ
TV100 sunucusu Kübra Par, bilirkişiyle yaptığı görüşmeyi ifşa eden gazeteci Barış Pehlivan'ın gözaltına alınmasına tepki gösterdi.
Par açıklamsında, "Bugün gazetecilik adına ilginç bir gün. Gazeteciliğin temel ilkelerine uyduğumuz ve mesleğimizi özgürce icra edebildiğimiz günlerde size yeni haberler aktarmak üzere hoşça kalın" ifadelerini kullanarak canlı yayını el hareketiyle sonlandırdı.
RTÜK İNCELEME BAŞLATTI
RTÜK Başkanı Ebubekir Şahin, Par'ın hareketine ilişkin inceleme başlatıldığını açıklayarak, "Tüm uyarılarımıza rağmen üzülerek görüyoruz ki TV 100 ekranlarında yapılan bu terbiyesiz hareket, aslında bazılarının perde arkasındaki niyetlerinin ve meselenin de asla gazetecilik olmadığını ortaya çıkarmaktadır." dedi.
Şahin'in açıklamaları şöyle:
"TV 100 ekranlarında ana haber bülteni sunan Kübra Par, bugün gazeteciliğin 'etik' ilkeleriyle ilgili yorum yapmıştır. Millete hitap eden bir ekranda özgür olmadığını söyleyerek bu yakışıksız hareketini rahatça yapabilen Kübra Hanım'ın, özgür olduğunda neler yapabileceğini de açıkçası çok merak etmekteyiz.
Türkiye'de etik ilkelere uyulduğu sürece özgür gazeteciliğin yapılmasında herhangi bir sorun yoktur. Ancak ne zamandan beri bir görüşmeden alınan gizli ses kaydının yayınlanması gazetecilik olmuştur? Bu gazetecilik değil, aslında hukukun ve kişilik haklarının ihlalidir. Ekranlardan eleştirilecekse bu eleştirilmelidir.
Tüm uyarılarımıza rağmen üzülerek görüyoruz ki TV 100 ekranlarında yapılan bu terbiyesiz hareket, aslında bazılarının perde arkasındaki niyetlerinin ve meselenin de asla gazetecilik olmadığını ortaya çıkarmaktadır.
Üst Kurulumuz halkımıza yönelik yapılan bu ahlaki olmayan hareket ile ilgili inceleme başlatmış olup, hazırlanacak olan raporla ilgili ilk toplantıda gereğini yapacaktır.