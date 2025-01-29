Siirt Belediyesi’ne yeni görevlendirme! Vali Kemal Kızılkaya başkan vekili olarak atandı

Vali Kemal Kızılkaya (AA)

VALİ KEMAL KIZILKAYA KİMDİR?

Siirt Valisi Dr. Kemal Kızılkaya, 1975 yılında Eskişehir'de doğdu. Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi'nden 1997 yılında mezun oldu. Avukatlık stajını tamamladıktan sonra noterlik belgesi aldı. Hukuk uyuşmazlıklarında uzman arabuluculuk unvanına da sahip olan Kızılkaya, akademik kariyerine Exeter Üniversitesi'nde yabancı dil eğitimiyle devam etti. Kamu yönetimi ve siyaset bilimi alanında yüksek lisansını Ankara Üniversitesi'nde, doktorasını ise Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi'nde tamamladı.

1999 yılında Nevşehir'de kaymakam adayı olarak göreve başlayan Dr. Kemal Kızılkaya, birçok ilçede kaymakamlık yaptı. Mardin, Kastamonu, Konya, Çanakkale ve İzmir'de farklı görevlerde bulundu. 2021'de Bilecik Valisi olarak atanmasının ardından 2023 yılında Siirt Valisi olarak göreve başladı.

Evli ve iki çocuk babası olan Dr. Kemal Kızılkaya, kamu yönetimindeki tecrübesiyle Siirt'teki çalışmalarına devam ediyor.