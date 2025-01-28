İzmir Büyükşehir’den Körfez’e çamur deşarjı! İZSU’ya 8.3 milyon TL ceza

İzmir Büyükşehir'den Körfez'e çamur! İZSU'ya 8.3 milyon TL ceza

MENEMEN VE ÇİĞLİ ATT'YE CEZA

Yine İzmir Büyükşehir Belediyesi İZSU Menemen Atıksu Arıtma Tesisi'ndeki yapılan denetimde de atık su numunelerinde öngörülen standartların üzerinde deşarj yapıldığı tespit edildi. 23 Ocak'ta, İZSU'ya 1 milyon 393 bin 755 TL idari ceza uygulandı. İZSU Çiğli Atıksu Arıtma Tesisi'nde yapılan denetimde ise tesiste geçmiş yıllarda oluşan arıtma çamurlarına ilişkin bertaraf işlemlerinin yapılmadığı, hazırlanan rehabilitasyon planlarında idare tarafından istenilen revizyonların yapılmayarak lisans alınmadan arıtma çamuru depolandığı belirlendi. Bu ihlale istinaden İZSU'ya 23 Ocak'ta 1 milyon 299 bin 54 TL ceza kesildi.

TAŞAN KANALİZASYON GALİ ÇAYI'NA DÖKÜLÜYOR

Ödemiş ilçesinde yapılan denetimde de İZSU Genel Müdürlüğü Ödemiş Atık Su Arıtma Tesisi'ne hem kanalizasyondan hem de vidanjörlerle atık su girişi olduğu tespit edildi. Tesisteki havuzun yetersizliği nedeniyle rögarın ve arıtılmamış atık suların yağmursuyu kanalı vasıtası ile tesis yanındaki Gali Çayı'na deşarj edildiği tespit edildi. Tesise 1 milyon 671 bin 844 TL idari ceza uygulandı. Çevre kirliliğine neden olanlar hakkında Cumhuriyet Başsavcılığı'na suç duyurusunda bulundu.