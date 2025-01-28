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7 ilde eş zamanlı FETÖ operasyonu! Aralarında Bank Asya'nın kritik ismi de var

İHA
ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 28.01.2025 10:33 Güncelleme: 28.01.2025 12:14
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7 ilde eş zamanlı FETÖ operasyonu! Aralarında Bank Asya’nın kritik ismi de var

İstanbul merkezli olarak 7 ilde eş zamanlı olarak düzenlenen FETÖ operasyonunda, aralarında Bank Asya'nın A grubu hissedarlarından olan Erdal Babadağ'ın da bulunduğu 12 şüpheli gözaltına alındı.

İstanbul merkezli 7 ilde Fetullahçı Terör Örgütü'ne (FETÖ/PDY) yönelik düzenlenen operasyonda, aralarında Bank Asya'nın A grubu hissedarlarından Erdal Babadağ'ın da bulunduğu 12 şüpheli yakalandı.

İSTANBUL MERKEZLİ 7 İLDE FETÖ OPERASYONU: 12 GÖZALTI


İstanbul Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca FETÖ/PDY'ye yönelik yürütülen soruşturma çerçevesinde yeni bir çalışma gerçekleştirdi. Yürütülen soruşturma çerçevesinde harekete geçen polis ekipleri, örgütün mali organizasyonlarından biri olan Bank Asya grubu hissedarlarından Erdal idrak Babadağ ile birlikte 12 şüphelinin yakalanması için operasyonun düğmesine bastı. Yapılan teknik ve fiziki takibin sonunda bu sabah erken saatlerde İstanbul merkezli 7 ilde eş anlı operasyon gerçekleştirildi. Söz konusu baskınlarda haklarında yakalama kararı bulunan şüphelilerin 12'si gözaltına alındı. ��üphelilere ait adreslerde yapılan aramalarda ise çok sayıda örgütsel doküman ve dijital materyal ele geçirildi.

Yakalanan şüpheliler sorgulanmak üzere emniyete götürüldü. Zanlılar hakkında başlatılan işlemlerin devam ettiği öğrenildi.

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7 ilde eş zamanlı FETÖ operasyonu! Aralarında Bank Asya’nın kritik ismi de var 7 ilde eş zamanlı FETÖ operasyonu! Aralarında Bank Asya’nın kritik ismi de var 7 ilde eş zamanlı FETÖ operasyonu! Aralarında Bank Asya’nın kritik ismi de var
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