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İsatnbul'da uyuşturucu operasyonu: 5 tutuklama

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 28.01.2025 09:30
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İsatnbul’da uyuşturucu operasyonu: 5 tutuklama

İstanbul Sarıyer'de uyuşturucu satıcılarına yönelik düzenlenen operasyonda 5 şüpheli gözaltına alındı. Evdeki aramada, tabanca, 7 fişek, 2 hassas terazi, çok sayıda kilitli plastik poşet ile bir miktar uyuşturucu ele geçirildi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında ilçedeki bir evde bulunduğu tespit edilen, "torbacı" diye tabir edilen sokak satıcılarına operasyon düzenlendi.

Operasyonda, 5 şüpheli gözaltına alındı.

Evdeki aramada, tabanca, 7 fişek, 2 hassas terazi, çok sayıda kilitli plastik poşet ile bir miktar uyuşturucu ele geçirildi.

Savcılıkça haklarında gözaltı kararı verilen 2 zanlı ise aranıyor.

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İsatnbul’da uyuşturucu operasyonu: 5 tutuklama İsatnbul’da uyuşturucu operasyonu: 5 tutuklama İsatnbul’da uyuşturucu operasyonu: 5 tutuklama
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