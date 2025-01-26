Şam’da kritik görüşme: MİT Başkanı Kalın ile Şara bir arada!

MİT Başkanı Kalın ve beraberindeki heyet Şam'da yeni yönetimin lideri Şara, Dışişleri Bakanı Şeybani ve Suriye İstihbarat Teşkilatı Başkanı Enes Hattap ile görüştü.

A Haber muhabiri Kübra Bal kritik görüşmeye ilişkin detayları aktardı:

İbrahim Kalın, Suriye'nin yeni hükümet başkanı Ahmed eş-Şara ile bir araya geldi. Görüşmede Suriye Dışişleri Bakanı Esad Hasan Şeybani ve Suriye Genel İstihbarat Teşkilatı Başkanlığına Enes Hattab da vardı. Türk heyeti ile bir görüşme gerçekleştirildi.

Suriye'de 61 yıllık Baas rejimi ve 53 yıllık Esad rejiminin muhalifler tarafından yıkılmasıyla birlikte Ahmed eş-Şara da yeni hükümetin başkanı olmuştu. Yeni hükümetin ilk ziyaretçisi ise MİT Başkanı İbrahim Kalın olmuştu. Kalın, Emevi Camii'nde namaz kılmış ve Şam'da çeşitli temaslarda bulunmuştu. Bugün de o temaslardan bir tanesi gerçekleşti.