Sudan’daki hastaneye saldırıya Türkiye’den kınama

Sudan'ın Kuzey Darfur eyaletinin merkezi Faşir şehrinde bir hastaneye düzenlenen dron saldırısında 70'ten fazla kişinin öldü.

Sudan'ın Darfur Bölgesi Başkanı Mini Arko Minawi, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Hızlı Destek Kuvvetleri'nin (HDK), Kuzey Darfur eyaletinin merkezi Faşir'deki Suudi Hastanesi'nin acil bölümünü dron ile hedef aldığını bildirdi.

Minawi, saldırıda acildeki tüm hastaların, aralarında kadınların ve çocukların da bulunduğu 70 kişinin yaşamını yitirdiğini kaydetti.

TÜRKİYE'DEN SALDIRIYA KINAMA

Dışişleri Bakanlığı tarafından yayınlanan taziye mesajında şu ifadeler yer aldı:

"Sudan'ın El Feşir şehrindeki Suudi Hastanesi'ne yapılan ve çok sayıda can kaybına yol açan saldırıyı şiddetle kınıyoruz. Hayatını kaybedenlerin ailelerine ve Sudan halkına taziyelerimizi sunuyor, yaralılara acil şifalar diliyoruz. Uluslararası hukuka uyulması ve sivil altyapının hedef alınmaması gerektiğini hatırlatıyoruz. Sudan'da barış ve istikrarın tesisini mümkün kılacak adımları desteklemeyi sürdüreceğiz."