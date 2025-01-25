CHP’li belediyeler Marmara’yı zehirleme yarışında! Müsilaj alarmı

Marmara Denizi'nin korkulu rüyası geri döndü (AA)



PEŞ PEŞE CEZA YAĞDI

Söz konusu uygulamalar sebebiyle İBB'ye 1,3 milyon lira, Bursa BB'ye 3,3 milyon lira, Tekirdağ ve Balıkesir büyükşehir belediyelerine ise toplamda 4,3 milyon liralık ceza kesildi. Kısa bir süre içerisinde 4 il belediyesinin peş peşe aldığı cezaların toplam tutarı 9 milyon 24 bin 153 lira olarak kayıtlara geçti.