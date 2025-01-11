Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı’ndan Tekirdağ ve Balıkesir Büyükşehir Belediyelerine müsilaj cezası

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı: Marmara Denizi Havzası'nda 6-10 Ocak arasında gerçekleştirilen müsilaj denetimlerinde Tekirdağ ve Balıkesir Büyükşehir Belediyeleri ile 4 işletmeye toplam 10,3 milyon TL ceza kesildi.

Ayrıntılar geliyor...