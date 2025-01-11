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Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'ndan Tekirdağ ve Balıkesir Büyükşehir Belediyelerine müsilaj cezası

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 11.01.2025 10:59 Güncelleme: 11.01.2025 11:05
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Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı’ndan Tekirdağ ve Balıkesir Büyükşehir Belediyelerine müsilaj cezası

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı: Marmara Denizi Havzası’nda 6-10 Ocak arasında gerçekleştirilen müsilaj denetimlerinde Tekirdağ ve Balıkesir büyükşehir belediyeleri ile 4 işletmeye toplam 10,3 milyon TL ceza kesildi.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı: Marmara Denizi Havzası'nda 6-10 Ocak arasında gerçekleştirilen müsilaj denetimlerinde Tekirdağ ve Balıkesir Büyükşehir Belediyeleri ile 4 işletmeye toplam 10,3 milyon TL ceza kesildi.

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