Marmara Denizi’nde müsilaj alarmı

İstanbul İl Tarım ve Orman Müdürlüğüne bağlı ekipler, 10 Ocak sabahı hayalet ağ toplamak için Bakırköy-Yeşilköy açıklarında denize daldı. Ekipler, 0-25 metre kadar derinde deniz salyası olarak bilinen müsilaj manzarası ile karşılaştı. Yer yer yoğunlaşan müsilajı su altında kamera ile görüntüledi. Müsilaj yoğunluğunun 0-25 metre arası olduğunu belirten ekipler, 25 metreden sonrası yoğunluğun daha az olduğunu ifade etti.