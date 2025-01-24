Yetki kimde? Bakan Ersoy açıkladı: Yangın yeterlilik belgesini itfaiye dışında hiçbir kurum veremez

TURİZM BÖLGELERİNDE YETKİ KİMDE?

Kartalkaya'da turizm merkezlerinde iki yetkili var, İmar yetkisi ve otellerin belgelendirme süreci. Alan sınırlarından da İl Özel İdare yetkili. 2021 öncesi nasıldı? Belediye belgeli oteller vardı, bir de Bakanlık belgeli oteller vardı. Yani hem iş yeri açma hem de turizm işletme belgesi alıyorsunuz. 2021'den itibaren dedik ki biz, "turizm çok büyüyor, sadece belediye belgeli olmasın, bakanlıktan turizm yetkisi alsın" Şimdi belediye belgesi yeterli değil, bakanlık belgesi de alıyor.

2021 öncesi, biz bir kanun değişikliğine gittik, 2021 sonrasında için. Belediye belgeli oteller vardı. İş yeri açma çalışma ruhsatıyla çalışıyordu. Bir de belediye belgeli artı bakanlık belgeli oteller vardı. Yani hem iş yeri açma çalışma ruhsatı alıyorsunuz, hem de bakanlıktan turizm belgesi, işletme belgesi alıyorsunuz. Şimdi, aradaki fark nedir diyorsanız, yani biz bakanlık zaten öncelikli olarak yine belediye belgesini şart koşuyoruz. Siz belediye belgesini tedarik ettikten sonra işletme ruhsatı verin. 2021'den itibaren dedik ki biz turizm çok büyüyor. Konuya, stratejilerin hepsine bizim hakim olmamız gerekiyor. Ve dedik ki bundan sonra sadece belediye belgeli olmasın, bütün belediye belgeli otellerde belediye belgesinin yanı sıra bakanlıktan turizm işletmesi belgesi alsın.