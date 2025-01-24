Yetki kimde? Bakan Ersoy açıkladı: Yangın yeterlilik belgesini itfaiye dışında hiçbir kurum veremez
Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Bolu'daki otel yangını faciasıyla ilgili katıldığı canlı yayında açıklamalarda önemli açıklamalarda bulunuyor. Bakan Ersoy, 'Turizm merkezi olsa da olmasa da bir binanın ruhsatlanma ve iskan yetkisi Kültür Bakanlığı'nda değil. Belediye mücavir alanı içindeyse belediyede, dışındaysa il özel idaresindedir. Yangın yeterlilik belgesini itfaiye dışında hiçbir kurum veremez.' dedi.
Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Bolu'daki otel yangını faciasıyla ilgili katıldığı canlı yayında açıklamalarda önemli açıklamalarda bulunuyor.
İşte Bakan Ersoy'un açıklamalarından öne çıkan satır başları:
Faciada hayatını kaybedenlere başsağlığı diliyorum, yaralılarımıza acil şifalar diliyorum. Sabahleyin İçişleri Bakanımızla birlikte olay yerine gittik ve olay yerini incelemelerde bulunduk. İlerleyen saatlerde durum netleşmeye başladı ve basın toplantısı yaptık. Bolu Belediye Başkanı Tanju Bey, basına açıklama yaptıktan sonra ben de açıklama yapma durumunda bulundum. Benim de iki küçük evladım var, insanlar hayatlarını kaybetti, ailelerinin tamamını kaybettiler. Bu kadar acılı bir süreçte kanal kanal dolaşmak istemedim. Aslında birkaç gün daha bekleyecektim ancak yayına çıkıp süreçle ilgili bilgi vermek istedim.
TURİZM BÖLGELERİNDE YETKİ KİMDE?
Kartalkaya'da turizm merkezlerinde iki yetkili var, İmar yetkisi ve otellerin belgelendirme süreci. Alan sınırlarından da İl Özel İdare yetkili. 2021 öncesi nasıldı? Belediye belgeli oteller vardı, bir de Bakanlık belgeli oteller vardı. Yani hem iş yeri açma hem de turizm işletme belgesi alıyorsunuz. 2021'den itibaren dedik ki biz, "turizm çok büyüyor, sadece belediye belgeli olmasın, bakanlıktan turizm yetkisi alsın" Şimdi belediye belgesi yeterli değil, bakanlık belgesi de alıyor.
2021 öncesi, biz bir kanun değişikliğine gittik, 2021 sonrasında için. Belediye belgeli oteller vardı. İş yeri açma çalışma ruhsatıyla çalışıyordu. Bir de belediye belgeli artı bakanlık belgeli oteller vardı. Yani hem iş yeri açma çalışma ruhsatı alıyorsunuz, hem de bakanlıktan turizm belgesi, işletme belgesi alıyorsunuz. Şimdi, aradaki fark nedir diyorsanız, yani biz bakanlık zaten öncelikli olarak yine belediye belgesini şart koşuyoruz. Siz belediye belgesini tedarik ettikten sonra işletme ruhsatı verin. 2021'den itibaren dedik ki biz turizm çok büyüyor. Konuya, stratejilerin hepsine bizim hakim olmamız gerekiyor. Ve dedik ki bundan sonra sadece belediye belgeli olmasın, bütün belediye belgeli otellerde belediye belgesinin yanı sıra bakanlıktan turizm işletmesi belgesi alsın.
"YANGIN YETERLİLİK BELGESİNİ İTFAİYE DIŞINDA HİÇBİR KURUM VEREMEZ"
Turizm işletme belgesi almanın birinci kriteri... Belediye. Zaten belediye belgesini alması. Yani ona iş yeri açma, çalışma usulü tutuyoruz. Yani inşaat yaparken usulatını da oradan alacak, inşaat tuttuktan sonra iskanını da oradan alacak.
Türkiye'de özel danışmanlık şirketleri var ama yangın yeterlik belgesi verme yetkisi resmi olarak, resmi kurum olarak sadece itfaiyelerde var. Başka hiçbir kurum itfaiyeler dışında yangın yeterlik belgesi veremez. Yani bizim bakanlıklarımız, resmi kurumların hiçbiri sadece bizim bakanlığımızla değil, bunu kabul etmez. Eğer bir yangın yeterlik belgesi gerekiyorsa bir yer için mutlaka ilgili itfaiyesinden alınması gerekiyor.
"BELEDİYE OTELİ İHBAR ETMELİYDİ"
Belediyenin tespit ettiği 8 kusur var. Belediye otelin bu eksiklerini ihbar etmeliydi. Böylece otelin ruhsatı iptal edilebilirdi.
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